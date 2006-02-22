Zypern sucht Hilfe bei EU-Ratsvorsitz

Seit knapp fünfzig Jahren schwelt der Konflikt auf Zypern. Als Reaktion auf einen Putschversuch, der von der griechischen Militärjunta gelenkt wurde, marschierten 1974 türkische Truppen auf Nordzypern ein. Griechische Zyprioten flohen in den Süden, türkische Zyprioten flüchteten in den Norden. Die 1983 ausgerufene Türkische Republik Nordzypern wird nur von der Türkei anerkannt. Als geteiltes Land trat die Insel 2004 der Europäischen Union bei.



Die Regierung in Ankara, die sich ebenfalls um einen EU-Beitritt bemüht, soll nun die Republik Zypern anerkennen und türkische Häfen sowie Flughäfen für zypriotische Schiffe und Flugzeuge öffnen. An diese Vorbedingung für eine Mitgliedschaft erinnerten sowohl Papadopoulos als auch Schüssel. Als Zeitrahmen für die Erfüllung der Vorgaben nannte der Ratspräsident: "Bis Ende 2006".



Drei Bedingungen



Ob die Gespräche zu einer Wiedervereinigung Zyperns unter Schirmherrschaft der UNO wieder aufgenommen werden, hängt auch von dem Treffen zwischen Papadopoulos und UN-Generalsekretär Kofi Annan kommende Woche ab. Laut dem zypriotischen Präsidenten - und nach Angaben der türkischen Zeitung "Zaman" - habe Annan bereits drei Bedingungen akzeptiert. Es solle keinen Schiedsspruch geben. Die Verhandlungspartner sollen untereinander einen Konsens erzielen. Und es dürfe kein Zeitlimit für die Gespräche geben.