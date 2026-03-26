Natur Talent

Petra Tempfer nimmt dich alle zwei Wochen mit nach draußen in die Natur und zu allem, was da so lebt. Ob Klone auf ihrem Pflaumenbaum, strategische (Ameisen-)Kriegsführung auf der Terrasse oder ihre Schildkröten im Kühlschrank: Die Biologin zeigt, wie schräg das Leben rund um uns herum ist – und warum das gut so ist.