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KOLUMNE

Natur Talent

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Petra Tempfer nimmt dich alle zwei Wochen mit nach draußen in die Natur und zu allem, was da so lebt. Ob Klone auf ihrem Pflaumenbaum, strategische (Ameisen-)Kriegsführung auf der Terrasse oder ihre Schildkröten im Kühlschrank: Die Biologin zeigt, wie schräg das Leben rund um uns herum ist – und warum das gut so ist.