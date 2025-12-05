Culpa ist ein Podcast der Wiener Zeitung über sexualisierte Gewalt und die Frage, was geschieht, wenn Frauen sich entscheiden, zu sprechen: über die Tat, die Ermittlungen und die Verhandlungen vor Gericht. Was bedeutet es, in Österreich eine Vergewaltigung anzuzeigen? Was kann unser Rechtssystem leisten? Und was verlangt es von Betroffenen?