 Zum Hauptinhalt springen

Culpa

Culpa ist ein Podcast der Wiener Zeitung über sexualisierte Gewalt und die Frage, was geschieht, wenn Frauen sich entscheiden, zu sprechen: über die Tat, die Ermittlungen und die Verhandlungen vor Gericht. Was bedeutet es, in Österreich eine Vergewaltigung anzuzeigen? Was kann unser Rechtssystem leisten? Und was verlangt es von Betroffenen?

Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht.

Wiener Zeitung Logo

Cookie Einstellungen

Ohne Cookies funktioniert die Website wienerzeitung.at nur eingeschränkt. Für eine sichere und einwandfreie Nutzung unserer Website werden daher technisch notwendige Cookies verwendet. Für die Darstellung von Inhalten von Drittanbietern (YouTube und APA) werden Session-Cookies gesetzt. Bei diesen kann eine Datenübermittlung in ein Drittland stattfinden. Ihre Einwilligung zur Setzung genannter Cookies können Sie jederzeit unter "Cookie Einstellungen" am Seitenende widerrufen oder ändern. Nähere Informationen zu den verwendeten Cookies finden sich in unserer Datenschutzerklärung und in unserer Cookie-Policy.

Wenn du keine Folge verpassen willst, abonniere jetzt den Podcast-Kanal auf Spotify, Apple Podcast oder einer Plattform deiner Wahl.

Hilfe und Beratungsstellen

  • Frauenberatungsstellen: Tel.: 01 595 37 60, online hier
  • Frauenhelpline gegen Gewalt: Tel.: 0800 222 555, online hier
  • Gewaltschutzzentren Österreichs: Tel.: 0800 700 217, online hier
  • Männerberatung 24/7: Tel.: 0800 400 777, online hier

Willst du an unseren Umfragen Teilnehmen? Gib den technisch notwendigen Cookies grünes Licht.

Wiener Zeitung Logo

Cookie Einstellungen

Ohne Cookies funktioniert die Website wienerzeitung.at nur eingeschränkt. Für eine sichere und einwandfreie Nutzung unserer Website werden daher technisch notwendige Cookies verwendet. Für die Darstellung von Inhalten von Drittanbietern (YouTube und APA) werden Session-Cookies gesetzt. Bei diesen kann eine Datenübermittlung in ein Drittland stattfinden. Ihre Einwilligung zur Setzung genannter Cookies können Sie jederzeit unter "Cookie Einstellungen" am Seitenende widerrufen oder ändern. Nähere Informationen zu den verwendeten Cookies finden sich in unserer Datenschutzerklärung und in unserer Cookie-Policy.

Credits

Culpa ist eine Produktion der Wiener Zeitung und Happy House Media.

  • Idee und Recherche: Eva Sager
  • Drehbuch: Eva Sager und Tatjana Lukáš
  • Produktion: Tatjana Lukáš
  • Schnitt und Sounddesign: Kata Bitowt
  • Sensitivity Reading: Luisa Niemann und Afifa Akhtar
  • Sprecherin: Valerie Martin
  • Art Direction: Katharina Wieser
  • WZ-Chefredaktion: Sebastian Pumberger
  • Redaktionelle Unterstützung: Sandra Knopp und Manon Soukup

Wenn du Feedback hast oder eigene Erfahrungen teilen möchtest, schreib uns gerne unter culpa@wienerzeitung.at.

Transparenzhinweis

Die Namen der Frauen, deren Geschichten wir in diesem Podcast erzählen, haben wir verändert. Zu ihrem eigenen Schutz, aber auch zur Anonymisierung der Täter. Aus rechtlichen Gründen dürfen sie nicht erkennbar sein. Ihre Aussagen wurden von einer Schauspielerin nachgesprochen und anschließend mit KI verfremdet.


Zerbrochene gelbe Puzzleteile mit Gesichtszeichnungen vor schwarzem Hintergrund.
© Illustration: WZ / Katharina Wieser.

Weitere Recherchen