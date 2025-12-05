Culpa
- Von
- Eva Sager
Culpa ist ein Podcast der Wiener Zeitung über sexualisierte Gewalt und die Frage, was geschieht, wenn Frauen sich entscheiden, zu sprechen: über die Tat, die Ermittlungen und die Verhandlungen vor Gericht. Was bedeutet es, in Österreich eine Vergewaltigung anzuzeigen? Was kann unser Rechtssystem leisten? Und was verlangt es von Betroffenen?
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Hilfe und Beratungsstellen
- Frauenberatungsstellen: Tel.: 01 595 37 60, online hier
- Frauenhelpline gegen Gewalt: Tel.: 0800 222 555, online hier
- Gewaltschutzzentren Österreichs: Tel.: 0800 700 217, online hier
- Männerberatung 24/7: Tel.: 0800 400 777, online hier
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Credits
Culpa ist eine Produktion der Wiener Zeitung und Happy House Media.
- Idee und Recherche: Eva Sager
- Drehbuch: Eva Sager und Tatjana Lukáš
- Produktion: Tatjana Lukáš
- Schnitt und Sounddesign: Kata Bitowt
- Sensitivity Reading: Luisa Niemann und Afifa Akhtar
- Sprecherin: Valerie Martin
- Art Direction: Katharina Wieser
- WZ-Chefredaktion: Sebastian Pumberger
- Redaktionelle Unterstützung: Sandra Knopp und Manon Soukup
Wenn du Feedback hast oder eigene Erfahrungen teilen möchtest, schreib uns gerne unter culpa@wienerzeitung.at.
Transparenzhinweis
Die Namen der Frauen, deren Geschichten wir in diesem Podcast erzählen, haben wir verändert. Zu ihrem eigenen Schutz, aber auch zur Anonymisierung der Täter. Aus rechtlichen Gründen dürfen sie nicht erkennbar sein. Ihre Aussagen wurden von einer Schauspielerin nachgesprochen und anschließend mit KI verfremdet.
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