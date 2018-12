Der mutmaßliche Straßburger Attentäter Cherif Chekatt ist ist nach Angaben aus französischen Polizeikreisen am Donnerstagabend erschossen worden. Bei dem Anschlag wurden am Dienstagabend in der Straßburger Innenstadt drei Menschen getötet. Zahlreiche Personen wurden verletzt.

Bei dem Täter handelte es sich um einen mehrfach vorbestraften Kriminelle, der sich im Gefängnis radikalisiert haben soll.