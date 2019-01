In Ukraine droht jetzt Streit um Klöster und Kirchen

Metropolit Epifanij. © reu/Ogirenko Metropolit Epifanij. © reu/Ogirenko



Istanbul/Kiew. (leg) Am Sonntag, dem orthodoxen Heiligen Abend, vollzieht die neu aus der Taufe gehobene "Orthodoxe Kirche der Ukraine" (OKU) den letzten Schritt zur kirchlichen Unabhängigkeit von Moskau: Im Thronsaal des Phanar, dem Amtssitz des Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel in Istanbul, wird Metropolit Epifanij (Dumenko), der im Dezember neu gewählte Primas der OKU, aus den Händen von Patriarch Bartholomaios I. den sogenannten Tomos empfangen - das Dekret über die Selbständigkeit der neu gegründeten Kirche. Bei der Proklamation in Istanbul soll auch der ukrainische Präsident Petro Poroschenko anwesend sein.

Poroschenko hatte die Gründung einer geeinten orthodoxen Kirche in der Ukraine stets unterstützt. Von Einheit ist aber nur wenig zu bemerken. Von den 90 Bischöfen der "Ukrainisch-Orthodoxen Kirche" (UOK), die dem Moskauer Patriarchat untersteht, haben sich nur drei an dem von Konstantinopel veranstalteten Einigungskonzil beteiligt. Nachdem die UOK am meisten Bischöfe stellt, wird die Kirchenspaltung in der Ukraine mit dem Schritt nicht überwunden, sondern eher verschärft. Viele befürchten jetzt einen Streit um Klöster und Kirchen. Außerdem hat der Disput das Verhältnis zwischen den Patriarchaten von Moskau und Konstantinopel zerrüttet.