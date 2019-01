Neapel feiert Welttag der Pizza

Rom. Italien hat am Donnerstag den Welttag der Pizza gefeiert. Im ganzen Land, aber vor allem in der Heimat der Speise, in Neapel, waren zahlreiche Events geplant. Die Kunst der Pizzaioli, der Pizzabäcker von Neapel, war von der UNESCO im Jahr 2017 als Kulturerbe der Menschheit anerkannt worden.

Die Pizza, weltweites Markenzeichen der italienischen Küche und ein Stück nationale Identität, ist auch ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft im Land. 15 Milliarden Euro im Jahr generiert das Geschäft mit der Pizza. In 127.000 Lokalen in Italien wird Pizza verkauft, teilte der Landwirtschaftsverband Coldiretti am Donnerstag mit. Acht Millionen Pizzen werden jeden Tag in Italien konsumiert, 40.000 Pizzerien gibt es im Land. Von dem Milliardengeschäft hängt immerhin eine Viertelmillion Arbeitsplätze ab.

Die größten Pizza-Fans der Welt sind jedoch die US-Amerikaner, die 13 Kilogramm Pizza pro Person jährlich konsumieren. Die Italiener besetzen Platz zwei im internationalen Ranking mit einem durchschnittlichen Jahreskonsum von 7,6 Kilo pro Kopf, so Coldiretti. Die Österreicher sind Europas Schlusslichter mit einem Jahreskonsum von 3,3 Kilo Pizza pro Kopf.