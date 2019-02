Der Retter der Schönheit

Ohne Sackerl und Brotzange setzt Take Nagao keinen Schritt auf die Straßen Neapels. © J. Müller-Meiningen Ohne Sackerl und Brotzange setzt Take Nagao keinen Schritt auf die Straßen Neapels. © J. Müller-Meiningen



Neapel. Am Anfang stand der Traum eines Jungen aus Japan. Take Nagao war nach Mailand gekommen, um sein Idol Yuto Nagatomo, den aus seiner Heimat stammenden damaligen Fußballspieler von Inter Mailand, zu treffen. Take war in Mailand, das Treffen kam aber nicht zustande. Anstatt sich zu grämen, lernte der Junge Italienisch und fasste einen Entschluss. Italiens wundervolle Städte mit ihren historischen Bauten verdienen den Müll nicht, in dem sie untergehen. Jemand musste ihre Schönheit retten und die tausendfach am Boden liegenden Zigarettenkippen, Papiere und Müllreste aufzuheben.

In Mailand, bei seinem ersten Italien-Aufenthalt vor fünf Jahren, klappte es noch nicht so richtig. Seit September macht Take Nagao ein Austauschsemester an der Universität Neapel - und putzt in Eigenregie die Stadt. Bewaffnet mit einem Sackerl und einer Brotzange zieht er durch die Straßen Neapels und räumt auf. Stück für Stück hebt er den Müll auf und wirft ihn in seine Tüte. Ohne Bezahlung, ohne Hintergedanken. Alles, was er will, ist Sauberkeit.

Wie kommt ein 20 Jahre alter Japaner aus Kyoto darauf, eine für ihre Lebendigkeit, aber auch für ihren Schmutz berühmte italienische Stadt in Eigenregie zu reinigen? "Die italienischen Städte sind so unglaublich schön. Aber gleichzeitig wirken sie so dreckig. Ich will Neapel schöner machen" - so beschreibt Take Nagao seine Mission, die in Italien über die Stadtgrenzen hinaus Wellen geschlagen und offenbar einen Nerv getroffen hat.

Über die Stadtgrenze hinaus bekannt

Als er vor kurzem ein paar Tage in Apulien unterwegs war, erkannte ihn ein Passant. In Neapel gehört Take inzwischen fast schon zum Stadtbild. Das Informationsportal Fanpage.it machte einen Kurzfilm über Take, seither ist er zu einer kleinen Berühmtheit geworden. Dreimal die Woche ist der Italienisch-Student unterwegs, meist auf der Piazza San Domenico und der Piazza del Gesù und liest Zigarettenstummel auf. Die Idee, nicht auf die Straßenreinigung zu warten, sondern eigeninitiativ tätig zu werden, hat schon einige Kommilitonen mitgerissen. "Wir sind schon 33 Leute, die saubermachen", erzählt Take. "Pescatori di sogni", haben sie ihre Gruppe genannt, das bedeutet so viel wie "Traumangler".

Die Stadtbewohner reagieren verwundert und dankbar. Corrado Mezzina, einer der Mitstreiter der ersten Stunde sagt: "Es ist schon unglaublich, dass ein Junge vom anderen Ende der Welt kommen musste, um uns zu zeigen, wie man eine Stadt sauber hält." Nicht auszudenken, wie die Stadt aussähe, wenn die Neapolitaner beim Straßenreinigen selbst Hand anlegen oder keine Zigarettenreste mehr auf den Boden werfen würden. "Ein japanischer Bursche hat seine Kultur nach Italien gebracht", sagt Mezzina.

Ein Mitbringsel japanischer Tradition

Take erzählt, dass die Kinder in Japan nach dem Unterricht selbst ihre Klassenzimmer aufräumen und reinigen. "Uns ist klar: Wenn man nicht putzt, bleibt es schmutzig." Öffentliche Straßen, Plätze oder Restaurants in Japan seien meist sauber, weil diese Orte tatsächlich als Orte der Gemeinschaft angesehen würden. "Aber ich will keinesfalls behaupten, Japaner seien irgendwie besser als Italiener. Wir Japaner sind so schüchtern und könnten zum Beispiel gut eine Portion der neapolitanischen Offenheit und Lebensfreude vertragen", sagt der 20-Jährige. Sein Zimmer sei übrigens meist sehr unaufgeräumt, fügt er schmunzelnd hinzu.

Im Juli wird Take in seine Heimatstadt Kyoto zurückkehren. Was wird aus den "Traumanglern" werden, wenn ihr Gründer eines Tages nicht mehr da ist? "Darüber denke ich auch nach, ich habe keine Ahnung", sagt Take. Einige der Mitstreiter forderten ihn auf, in Neapel zu bleiben. Dabei liegt in seiner Rückkehr nach Japan auch ein Reiz und die herausfordernde Frage, ob die Neapolitaner das Erbe des Japaners antreten und ihre Stadt ein wenig sauberer halten werden. Corrado Mezzina sieht die Sache pragmatisch. "Wir wollen, dass es auch ohne Take weitergeht. Wir haben es selbst in der Hand!"