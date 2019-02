Mindestens ein Toter nach Lawinenabgang

Die Einsatzkräfte hatten per Helikopter zu den Lawinenkegeln geflogen werden müssen, weil die Zufahrtsstraße dahin aufgrund von Lawinengefahr nicht benützbar war. © APAweb, Zeitungsfoto.at Die Einsatzkräfte hatten per Helikopter zu den Lawinenkegeln geflogen werden müssen, weil die Zufahrtsstraße dahin aufgrund von Lawinengefahr nicht benützbar war. © APAweb, Zeitungsfoto.at



Innsbruck. Das Lawinenunglück mit mehreren Verschütteten hat sich laut der österreichischen Polizei nicht in Tirol, sondern auf deutschem Staatsgebiet in unmittelbarer Grenznähe zugetragen. Wie die nunmehr zuständige deutsche Polizei auf APA-Anfrage mitteilte, könnte möglicherweise noch eine Person unter einem der Lawinenkegel liegen. Die Suche wurde mittlerweile abgebrochen und wird am Sonntag fortgesetzt.

Nach Angaben der deutschen Polizei gingen die Lawinen im Ortsgebiet von Schwangau (Landkreis Ostallgäu) am Schäferblasse (1.764 Meter hoch) in rund 1.200 Meter Seehöhe nieder. Im Einsatz standen sechs Helikopter, rund 70 Einsatzkräfte der Bergrettung, die Lawinenhundestaffel Oberland sowie die Alpinpolizei.