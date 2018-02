Konsequenzen nach Abgas-Versuchen mit Affen

Der Autohersteller verhängt sich selbst neue "VW-Gebote".

© APAweb / AP, Michael Probst

Berlin/Wolfsburg. Volkswagen zieht nach dem Skandal um Abgasversuche mit Affen Konsequenzen. Wie die deutsche "Bild"-Zeitung am Dienstagabend online unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtete, sollen Forschungskooperationen mit anderen Autoherstellern weitgehend gekündigt werden. Weltweit gebe es 1.700 Kooperationen mit mehr als 300 Hochschulen und Forschungsinstituten in über 29 Ländern.

Neuer Verhaltenskatalog für Mitarbeiter geplant

Zudem solle ein Verhaltenskatalog für Mitarbeiter eingeführt werden zusätzlich zu bestehenden Complaince-Regeln. Intern werde von "VW-Geboten" gesprochen.

Der Vorstand werde den Aufsichtsrat bei der Sitzung des Kontrollgremiums am Freitag über die Ergebnisse der internen Untersuchungen informieren, hieß es weiter. VW wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. Als erste Konsequenz aus dem Skandal um die Affentests eines von den deutschen Autobauern finanzierten Forschungsvereins in den USA hatten die Wolfsburger ihren Cheflobbyisten beurlaubt. Die Tests waren unter anderem in der Politik massiv kritisiert worden.