Streiks bei der Air France ab 17. April

Fluggäste von Air France müssen sich auf weitere Einschränkungen im April einstellen. Die Gewerkschaften riefen am Mittwoch zu zusätzlichen Streiks auf. Die Beschäftigten sollten auch an vier Tagen in der zweiten Monatshälfte die Arbeit niederlegen, erklärten die Arbeitnehmer-Vertreter.

Zuvor hatte das Management von Air France die Lohnforderungen erneut zurückgewiesen. Die Firmenleitung hatte erklärt, die verlangten sechs Prozent mehr Gehalt könnten die Wachstumspläne gefährden.

Konkret riefen die Gewerkschaften zu Streiks am 17., 18., 23. und 24. April auf. Für den den 7., 10. und 11. April sind bereits Arbeitsniederlegungen geplant. Air France wurde schon im März von einer Streikwelle getroffen.