"Es ist die reinste Heuchelei"

Ein Hinweisschild für ein Wahllokal in Dublin konkurriert mit Werbung für ein "Nein" zur Veränderung - mit dem Slogan "Lizenz zum Töten", sowie einem Poster für ein "Ja", das an die Leben der Frauen gemahnt. Gezeigt wird Savita H., die bei einer Fehlgeburt in der 17. Schwangerschaftswoche starb.

© reuters/Kilcoyne

