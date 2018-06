Mehr Wölfe in Frankreich

In Frankreich beklagen Schafzüchter den Anstieg von Wölfen.

Paris. Die Zahl der Wölfe in Frankreich ist innerhalb eines Jahres um rund 20 Prozent gestiegen. Etwa 430 Exemplare leben laut einer am Montag veröffentlichten Schätzung in dem Land, ein Jahr zuvor hatte das Nationale Jagd- und Wildtierbüro den Bestand noch auf etwa 360 Tiere geschätzt. Ein Aktionsplan sieht vor, die Population auf 500 Tiere wachsen zu lassen - dieses Ziel soll bis 2023 erreicht werden.

Auch in Frankreich sorgt dies für Streit: Schafzüchter klagen immer wieder über Angriffe auf Herdentiere. Wölfe hatten in Frankreich seit kurz vor dem Zweiten Weltkrieg als ausgestorben gegolten, tauchten aber in den 1990er-Jahren wieder auf.