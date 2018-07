"Ich habe mit diesem Kapitel abgeschlossen"

Die Staatsanwaltschaft sieht Beate Zschäpe als Mittäterin und fordert lebenslange Haft. © Reuters Die Staatsanwaltschaft sieht Beate Zschäpe als Mittäterin und fordert lebenslange Haft. © Reuters



München. Nach mehr als fünf Jahren steht der NSU-Prozess gegen mutmaßliche deutsche Rechtsterroristen vor dem Abschluss. Am 11. Juli will das Oberlandesgericht München das Urteil gegen Beate Zschäpe und vier Mitangeklagte sprechen, wie der Vorsitzende Richter Manfred Götzl am Dienstag bekannt gab.

In ihrem Schlusswort distanzierte sich Zschäpe noch einmal von der rechtsextremen Szene. Sie habe "mit diesem Kapitel abgeschlossen", sagte die 43-Jährige. Rechtes Gedankengut habe keine Bedeutung mehr für sie. Zschäpe bekräftigte erneut, dass sie von den Taten ihrer mutmaßlichen Komplizen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt lange nichts gewusst habe. "Bitte verurteilen Sie mich nicht stellvertretend für etwas, was ich weder gewollt noch getan habe", sagte sie an die Richter gewandt.





Den Ermittlungen zufolge hatten Mundlos und Böhnhardt während der fast 14 Jahre, in denen das Trio im Untergrund lebte, zehn Menschen erschossen und zwei Sprengstoffanschläge verübt. Das Motiv war in fast allen Fällen Fremdenhass, so waren die meisten Opfer griechischer oder türkischer Abstammung. Mundlos und Böhnhardt hatten sich nach der Enttarnung des Nationalssozialistischen Untergrunds (NSU) das Leben genommen.

Die deutsche Bundesanwaltschaft sieht Zschäpe als Mittäterin und hat lebenslange Haft mit Sicherungsverwahrung gegen sie beantragt. Zschäpes zwei Verteidigerteams halten sie dagegen für unschuldig an den Morden und Anschlägen. Aus ihrer Sicht soll die 43-Jährige daher lediglich für die Teilnahme an diversen Raubüberfällen und Brandstiftung bestraft werden und nicht länger als zehn Jahre hinter Gitter wandern.

"Ich hatte und habe keine Kenntnis darüber, warum genau diese Menschen ausgewählt wurden", sagte die 43-Jährige mit Blick auf die Opfer. Sie habe Teile der Realität lange verdrängt. Sich am Ende den Behörden gestellt zu haben, sei "eine Art Befreiung" gewesen. Erst danach habe sie "Stück für Stück das schreckliche Ausmaß der Taten von Böhnhardt und Mundlos" erfasst.

Zschäpe hatte an mehr als 400 Prozesstagen nur einmal das Wort ergriffen. Für mehr habe ihr die körperliche und seelische Kraft gefehlt, sagte sie in der hastig vorgetragenen Erklärung. Sie habe das Gefühl, dass ihr jedes Wort falsch oder nachteilig ausgelegt werde. "Ich möchte nur noch eines: einen Abschluss finden, um irgendwann ein Leben ohne Ängste führen zu können." An die Angehörigen der Opfer gerichtet sagte Zschäpe: "Ich bin ein mitfühlender Mensch und habe sehr wohl die Not und Verzweiflung der Angehörigen sehen und spüren können. Ich entschuldige mich für das Leid, das ich verursacht habe." Sie habe gravierende Fehler gemacht und diese eingesehen.