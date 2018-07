Ryanair-Maschine musste in Frankfurt Notlanden

Berlin/Dublin. Der Billigflieger Ryanair hat die Notlandung einer Maschine auf dem Flughafen Frankfurt/Hahn mit einem plötzlichen Druckabfall in der Kabine begründet. Sauerstoffmasken seien während des Fluges eingesetzt worden und die Maschine sei in einen kontrollierten Sinkflug übergegangen, sagte ein Ryanair-Sprecher in Dublin. Die Maschine war am Freitag auf dem Weg von Dublin nach Zadar in Kroatien. Nach der Landung hätten einige Passagiere vorsorglich medizinische Behandlung in Anspruch genommen. Der Bundespolizei zufolge handelte es sich um insgesamt 33 der 189 Passagiere, die ins Krankenhaus gebracht wurden. Einige hätten aus den Ohren geblutet, sagte ein Sprecher. Inzwischen seien eine Reihe entlassen worden, einige aber auch weiterhin in medizinischer Behandlung.

Am Samstagmorgen traf ein Ersatzflugzeug in Hahn ein, mit dem Passagiere den Weiterflug nach Kroatien antreten könnten, teilte Ryanair mit. Laut Bundespolizei hätten davon neben den Krankenhaus-Patienten aber auch andere Reisende keinen Gebrauch gemacht.