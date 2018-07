Jeff Goldblum amüsiert London

Posieren mit Jeff Goldblum vor der Tower Bridge - der neueste Zeitvertreib in London.

© APAweb / Doug Peters (PA via AP) Posieren mit Jeff Goldblum vor der Tower Bridge - der neueste Zeitvertreib in London.

© APAweb / Doug Peters (PA via AP)



London. In aufreizender Pose räkelt sich ein riesiger Jeff Goldblum vor der Tower Bridge. Die Statue des 65-jährigen Schauspielers zieht viele Touristen und Schaulustige an. Die mehr als sieben Meter große Figur war am Mittwoch von dem britischen Internet-Fernsehanbieter "NOW TV" aufgestellt worden und erfreute sich größter Beliebtheit, wie zahlreiche Medien berichteten.

Viele Internetnutzer posteten Selfies mit der Statue in den sozialen Netzwerken. Der Schauspieler selbst postete bei Instagram ein Foto seines Abbilds und freute sich: "10/10 GOLDBLUMS! #jurassicjeff". Die Statue zeigt ihn in einer berühmten Szene aus dem Dinosaurier-Film "Jurassic Park" von Steven Spielberg, der in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum feiert. Goldblum liegt darin mit weit aufgeknöpftem Hemd auf der Seite und schaut in die Kamera. Die Szene wird oft für Witze im Internet genutzt.