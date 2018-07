Ganze Stadtviertel nach Bränden völlig zerstört

In Griechenland ist es in mehreren Regionen gleichzeitig zu Waldbränden gekommen. © APAweb In Griechenland ist es in mehreren Regionen gleichzeitig zu Waldbränden gekommen. © APAweb



Athen. Die Zahl der Toten durch die schlimmen Waldbrände in Griechenland ist auf mehr als 60 gestiegen. Das teilte der Bürgermeister von Rafina, Evangelos Bournous, dem Fernsehsender Skai TV mit. "Die Zahl der Toten steigt", sagte er. Bisher war von 50 Todesopfern in der Urlaubsregion östlich von Athen die Rede gewesen.

Besonders betroffen von den am Montagnachmittag ausgebrochenen Bränden ist der in der Region liegende Badeort Mati, etwa 29 Kilometer von der griechischen Hauptstadt entfernt. Viele Menschen starben, als die außer Kontrolle geratenen Brände rasend schnell durch den kleinen Ort fegten. Den Flüchtenden versperrten hohe Flammen und dichte Rauchschwaden den Weg zum Meer.

Hunderte Menschen flohen dorthin, um von der Küstenwache und vorbeifahrenden Booten aufgenommen zu werden. Einer der Retter habe gesehen, wie sich 26 Menschen in einem Feld etwa 30 Meter vom Strand entfernt aneinanderklammerten, sagte der Leiter des Roten Kreuzes in Griechenland, Nikos Economopoulos, dem Sender Skai TV. "Sie hatten versucht, eine Fluchtgasse zu finden, aber leider haben es diese Menschen und ihre Kinder nicht mehr rechtzeitig geschafft".



Menschen stehen in Mati vor einem verkohlten Auto-Friedhof. © APAaweb / AP, Thanassis Stavrakis Menschen stehen in Mati vor einem verkohlten Auto-Friedhof. © APAaweb / AP, Thanassis Stavrakis



Flammen noch nicht unter Kontrolle

Mati liegt in der Region Rafina, die vor allem bei griechischen Urlaubern beliebt ist. Erste Inspektionen zeigten, dass ganze Stadtviertel der Ferienstädte Rafina, Mati und Nea Makri im Osten Athens völlig zerstört sind. Strom, Telefon und Internet sind ausgefallen.

Viele Kinder verbringen in der Region Rafina den Sommer in Ferienlagern. Am Dienstagfrüh bot sich den Rettungskräften ein Bild der Verwüstung: Zum Teil stieg immer noch weißer Rauch auf, ausgebrannte Fahrzeuge standen vor drei- bis vierstöckigen Wohnblocks, die Brandschäden aufwiesen. Die Feuerwehr warnte, dass die Flammen immer noch nicht ganz unter Kontrolle seien, auch wenn sie sich dank nachlassender Winde nur noch langsam ausbreiteten. "Mati existiert als Siedlung nicht mehr", sagte ein Frau im Fernsehen. "Ich bin froh, am Leben zu sein."

Die Behörden baten angesichts der Lage um Hilfe bei anderen Ländern der Europäischen Union. Zypern und Spanien boten ihre Unterstützung an. Das Feuer in Mati war das verheerendste seit der Brandkatastrophe auf der Halbinsel Peloponnes im August 2007, bei der Dutzende Menschen starben. Neben den Toten wurden in Mati 156 Menschen verletzt, wie die Behörden mitteilten. Auch darunter waren viele Kinder. Elf Menschen befanden sich auf Intensivstationen. Das jüngste Todesopfer war ein vermutlich sechs Monate altes Baby, das an einer Rauchvergiftung starb.

696 Menschenleben gerettet

"Bewohner und Besucher in der Region konnten nicht rechtzeitig fliehen, obwohl sie nur ein paar Meter vom Meer entfernt in ihren Häusern waren", sagte eine Feuerwehrsprecherin. Die Küstenwache rettete nach eigenen Angaben gemeinsam mit anderen Helfern 696 Menschen. Aber auch vier Leichen seien aus dem Wasser gezogen worden.

Die Ursache des Feuers war zunächst nicht bekannt. Auch in anderen Teilen des Landes wüten derzeit unkontrollierte Feuer. Hunderte Wohnhäuser und Autos wurden zerstört. Wichtige Straßenverbindungen wie am Montag die Autobahn Athen-Korinth, die auf die Halbinsel Peloponnes führt, wurden zwischenzeitlich gesperrt. Der Zugverkehr wurde teilweise eingestellt. Über Athen zogen Rauchschwaden hinweg. Die Brandgefahr ist nach dem relativ trockenen Winter derzeit besonders hoch. Allerdings haben mehrere Behördenvertreter erklärt, es sei seltsam, dass viele Großbrände gleichzeitig ausgebrochen seien. Sie wollen daher eine unbemannte Drohne aus den USA einsetzen, um verdächtige Vorkommnissen zu überwachen.

Seit zwei Wochen extreme Trockenheit

Die Waldbrände waren am Vortag zunächst 30 Kilometer westlich der griechischen Hauptstadt ausgebrochen. In der Region herrschte seit zwei Wochen extreme Trockenheit. Starker Wind fachte die Flammen an. Dutzende Häuser brannten aus. Die Autobahn- und Bahnverbindung Athen-Korinth wurde mehrere Stunden lang unterbrochen. Und während die Feuerwehr sich in dieser Region konzentrierte, brach ein anderer viel gefährlicherer Brand im Osten Athens bei Rafina aus.

Die Region Rafina ist dicht bewaldet. Im Pinienwald verstreut stehen Tausende Ferienhäuser und Wohnungen. Viele Athener verbringen dort ihren Sommerurlaub. Panik brach aus. Die Straßen waren verstopft. Es habe keinen Ausweg gegeben, berichteten Augenzeugen. "Man konnte nicht atmen. Es war schrecklich", sagte ein Mann im Staatsfernsehen.

Ganze Familien unter den Opfern

Die Flammen holten die flüchtenden Menschen ein. Viele verbrannten bei lebendigem Leib, berichteten Rettungskräfte. Zunächst bezifferte die Regierung die Zahl der Opfer auf 24. Dienstag früh entdeckten Rettungsmannschaften des Roten Kreuzes weitere 26 verkohlte Leichen auf einem Grundstück nahe Rafina. Unter den Opfern seien ganze Familien, berichteten Reporter von dort.

Tausende Menschen suchten Zuflucht an den Stränden. Fischer und die Küstenwache holten in der Nacht mehr als 700 von ihnen von den Stränden. Viele harrten noch am Dienstag auf steilen Küstenabschnitten aus.

Erste Inspektionen zeigten, dass ganze Stadtviertel der Ferienstädte Rafina, Mati und Nea Makri im Osten Athens völlig zerstört sind. Strom, Telefon und Internet sind ausgefallen. Unterdessen hat der Wind nachgelassen. Die meisten Brände wurden gelöscht oder seien unter Kontrolle gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit.

Juncker drückt Mitgefühl aus

Angesichts der Waldbrände in Griechenland mit Dutzenden Toten hat EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker Angehörigen und Freunden der Opfer sein Mitgefühl ausgedrückt. "Mit schwerem Herzen habe ich davon erfahren, dass viele Menschen auf tragische Weise in den verheerenden Feuern in Athen ihr Leben verloren haben", schrieb Juncker am Dienstag in einem Brief an Premierminister Alexis Tsipras.

Im Namen der EU-Kommission drücke er seine aufrichtige Anteilnahme aus, schrieb Juncker weiter. In diesen schweren Zeiten stehe man Seite an Seite mit den griechischen Behörden und Menschen. Junckers Sprecher veröffentlichte den Brief auf Twitter.

Europas Waldbrände

Auch in Schweden kämpft die Feuerwehr gegen Waldbrände. Wie die Grafik von Statista zeigt, wüteten 2016, den aktuellsten verfügbaren Daten der EU-Kommission, knapp 5.500 Brände in den Wäldern Schwedens. In Griechenland waren es schätzungsweise 777.

