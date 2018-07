Eine Bewohnerin von Mati inspiziert das Ausmaß der Zerstörung in dem Ort nahe Athen. © reuters/Baltas Eine Bewohnerin von Mati inspiziert das Ausmaß der Zerstörung in dem Ort nahe Athen. © reuters/Baltas



Athen. (reu/dpa/apa) Die griechische Regierung spricht von einer "nationalen Tragödie", Premier Alexis Tsipras verkündet eine dreitägige Staatstrauer. Polizei und Feuerwehr nennen es das "schlimmste mögliche Szenario. Selbst diese Worte können das Grauen nach den verheerenden Waldbränden im dicht bewohnten Feriengebiet im Osten und Westen von Athen kaum fassen. Bei den schlimmsten Bränden seit einem Jahrzehnt sind dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die Behörden sprachen am Dienstag von 74 Toten und mehr als 180 Verletzten. Viele Opfer verbrannten bei lebendigem Leibe.

Die schlimmsten Szenen haben sich in der Region der Hafenstadt Rafina abgespielt, rund 25 Kilometer östlich von Athen gelegen. Rettungsmannschaften entdeckten am Dienstag 26 Leichen an einem Steilhang im benachbarten Badeort Mati. "Der Einsatzleiter weinte", berichtet ein Reporter vor Ort und beschreibt das ganze Drama: Die Opfer, darunter etliche Familien, hatten versucht, den Flammen zu entkommen und waren von ihren Häusern in Richtung Küste gerannt. Doch dieser Küstenabschnitt kann nur über einen schmalen Pfad erreicht werden, in dem dichten Rauch und in ihrer Panik finden ihn die Menschen nicht. Die Flammen kommen von allen Seiten, schließen die Menschen ein. Sie bleiben stehen, umarmen sich ein letztes Mal und sterben.

Windböen über 100 km/h

Andere Reporter berichten von einer Frau, die mit ihrem Kind in einem Haus in Mati entdeckt wurde. Die Mutter hatte ihr Kind schützend mit ihrem Körper abgeschirmt, bevor beide verbrannten.

In Mati hatte sich das Feuer bei Windgeschwindigkeiten von etwa hundert Stundenkilometern rasend schnell ausgebreitet, wie Feuerwehr-Sprecherin Stavroula Maliri erklärte. "Mati existiert nicht mehr", sagte der Bürgermeister von Rafina, Evangelos Bournous. Mehr als tausend Gebäude sowie 300 Autos seien durch das Feuer beschädigt worden.

Waldbrände gibt es in Griechenland immer wieder im Sommer - sie gehören zum Alltag der Einsatzkräfte. Alle Bürger des Landes fragen sich, wie es zu der Tragödie kommen konnte. Der Zivilschutz hatte bereits am Sonntag vor großer Waldbrandgefahr gewarnt. Es hatte fast zwei Wochen lang nicht geregnet. Überall lag vertrocknetes Gras herum. Es herrschten Temperaturen um die 39 Grad Celsius. Am Montag kam starker Wind dazu.

Zunächst brach ein Brand im Westen von Athen aus. Ursache unbekannt, heißt es von der Feuerwehr. Mehrere Häuser wurden zerstört, Opfer gab es aber nicht. Und die zweite Front - entlang der Ostküste Athens - ist ein riesiges Urlaubsgebiet. Pinienwälder überall und mittendrin verstreut Tausende Ferienhäuser und Wohnungen. Viele Athener haben dort ihren Zweitwohnsitz, wo sie mit ihren Familien den Sommer verbringen. Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos erklärte, in der Region Attika seien gleichzeitig 15 Brände an drei verschiedenen Fronten ausgebrochen. Allerdings haben mehrere Behördenvertreter erklärt, es sei seltsam, dass viele Großbrände gleichzeitig ausgebrochen seien. Sie wollen daher eine unbemannte Drohne aus den USA einsetzen, um verdächtige Vorkommnisse zu überwachen. Mehr als 3000 Feuerwehrleute, fünf Flugzeuge und zwei Hubschrauber waren im Einsatz gegen die Flammen.

Wer Glück hat, kann den Strand erreichen. Dort ist man sicher vor der Feuersbrunst. Viele gehen ins Wasser. Fischer holen sie aus den Fluten und aus schwer zugänglichen Küstenabschnitten.

Berichte über österreichische Opfer gab es zunächst nicht. "Am Montag zu Mittag war noch alles okay", sagte Konstantinos Tzivanopoulos, Grazer mit griechischen Wurzeln, der Austria Presse Agentur. "Am Nachmittag haben wir plötzlich gesehen, dass Rauchschwaden aufs Meer ziehen." Tzivanopoulos’ Familie habe ein Haus in Rafina. Der Grazer habe sofort begonnen, das Haus und den Garten seiner Familie zu wässern. "Das musst du machen, damit alles gut durchnässt ist, dann werden die ersten Funken schon im Keim erstickt." Als beim Haus seiner Familie soweit alles gut versorgt war, machte sich Tzivanopoulos beim Nachbarn nützlich und half mit, Glutnester zu entfernen.

Der Brand in Mati war am Dienstag eingedämmt, allerdings wütete 50 Kilometer westlich von Athen in Kineta ein Feuer, das Häuser und Autos zerstörte. In der Nähe der Stadt Marathon wurden rund 600 Kinder aus einem Feriencamp in Sicherheit gebracht. Die Europäische Union aktivierte unterdessen den Zivilschutzmechanismus, um Griechenland bei Bedarf zu helfen. Zypern schickte 60 Feuerwehrleute und Spanien mobilisierte zwei Löschflugzeuge für die Brandbekämpfung in Griechenland.

Rafinas Bürgermeister Bournous spricht aus, was viele befürchten: Die Opferzahl könnte noch steigen. "Wir suchen von Haus zu Haus", sagt er. Allein in seiner Region sollen mindestens 1200 Häuser zerstört sein.