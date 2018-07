"Klare Anweisungen fehlten"

Eine Verletzte wird ins Spital getragen. © ap Eine Verletzte wird ins Spital getragen. © ap



Athen. Während die Zahl der Toten fast stündlich steigt, sucht Jannis Filippopoulos seine beiden Töchter. Es sind Zwillinge, Sofia und Vassiliki, neun Jahre alt. Filippopoulos, Mitte dreißig, schmales Gesicht, lange Haare, spricht in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Mikrofon eines Athener TV-Senders, der ununterbrochen live über das verheerende Feuerinferno im Großraum Athen berichtet.

"Ich war schon bei der Polizei, der Feuerwehr und in der Leichenhalle in Athen. Sie haben mir zur Identitätsfeststellung DNA entnommen, denn die Leichen sind verkohlt. Kein Ergebnis. Ich sah dann zufällig im Fernsehen meine Kinder, als sie an der Küste von einem Boot aufgenommen wurden, um der Feuerhölle zu entkommen. Doch von ihnen fehlt seither jede Spur, auch die Behörden finden sie nicht. Wer mir irgendwie helfen kann, soll sich bitte melden", sagt er.





Die Zwillinge bleiben bis jetzt verschwunden. Auch von deren Großeltern, bei denen sie am Montag im Ort Mati östlich von Athen weilten, um an diesem sehr heißen Tag nicht in ihrer kleinen Wohnung in der 40 Kilometer entfernten Betonwüste Athen zu schwitzen, fehlt jede Spur. Sie waren jedenfalls nicht auf dem Rettungsboot mit ihren Enkeln zu sehen. Kein gutes Zeichen dafür, dass sie noch am Leben sind.

Der Waldbrände nahe Athen wüteten am Montag nur ein paar Stunden. Doch sie haben in den betroffenen Gebieten ein Bild der totalen Zerstörung hinterlassen. "Armageddon", titelte am Mittwoch die linksliberale Athener Zeitung "Ethnos". "Eine nationale Tragödie" befand das konservative Qualitätsblatt "Kathimerini".

Besonders von der Feuerwalze betroffen: Mati, ein dicht besiedelter Ort, in dem viele Athener Ferienhäuser besitzen. Mati verschwand im Feuermeer. Wie eine Sprecherin der griechischen Feuerwehr am Mittwochmorgen offiziell bekannt gab, sei die Zahl der Toten der Feuerkatastrophe auf 79 gestiegen. Am Nachmittag erhöhte sich die Zahl der Todesopfer auf 81. Der vorerst letzte Tote: ein 84 Jahre alter Mann, der in einem Athener Spital seinen schweren Verbrennungen erlag.

Die Zahl der Toten von Mati dürfte weiter steigen. Mehrere Verletzte befinden sich in einem kritischen Zustand, 187 Menschen gelten als vermisst. Auch der Sachschaden ist enorm: Hunderte Autos sind zerstört, Tausende Häuser niedergebrannt. Die an Naturkatastrophen wie Waldbrände, Überschwemmungen und Erdbeben durchaus gewöhnten Griechen befinden sich im kollektiven Schockzustand.

"Mati hätte sofort evakuiert

werden müssen"

Derweil betreiben die Griechen

eine erste Ursachenforschung. Der Tenor: Zwar herrschten am Montag in Athen stürmische und drehende Winde, ferner war es sehr heiß. Obendrein brennen die vielen Pinien in der Region Mati extrem leicht. Auch ist Mati anarchisch gebaut, mit vielen illegalen Bauten mitten im Wald und einer schlechten Infrastruktur.

Kostas Synolakis, ein hierzulande führender Experte für Katastrophenschutz, kritisierte jedoch, in den kritischen Stunden habe es in Mati keine klaren Anweisungen von einer Behörde gegeben, wie sich die Bevölkerung zu verhalten habe. Es herrschte Chaos pur. "Mati hätte sofort evakuiert werden müssen. Mit einer möglichst knappen, dafür aber umso klareren Botschaft. So wie das die US-Amerikaner machen. Sie verschicken nur eine SMS. Sie lautet: ‚Verlassen Sie sofort die Region! Sonst sterben Sie!‘", so Synolakis. Glücklicherweise ging am gestrigen Mittwoch ein starker Regenschauer im Großraum Athen nieder.