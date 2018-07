Großes Fischsterben in Hamburg

Hamburg. Wegen der anhaltenden Hitzewelle sind am Wochenende tonnenweise Fische im Hamburger Gewässern verendet. Seit Freitagnachmittag wurden zwischen viereinhalb und fünf Tonnen tote Fische gesammelt und in einer Müllverbrennungsanlage entsorgt, wie die Umweltbehörde mitteilte. "Eine Besserung ist nicht in Sicht", sagte ein Sprecher am Dienstag.

Ohne Niederschläge könnten die stehenden Gewässer "kaum durchgespült werden", auch die Elbe liefere nur wenig Wasser. Bei der Leitstelle für Umweltschutz seien am Wochenende unzählige Hinweise auf tote Fische in Hamburgs Flüssen und Seen eingegangen. Grund für das Fischsterben sind die hohen Temperaturen, die den Sauerstoffgehalt vor allem in stehenden Gewässern drastisch senken. Bei Wassertemperaturen von über 24 Grad Celsius verschlechtern sich laut Umweltbehörde mittlerweile auch in der Elbe und der Alster die Bedingungen für Fische.

So waren im Elbepark Bunthaus am Freitag noch ausreichend hohe Sauerstoffkonzentrationen von etwa 4,4 Milligramm pro Liter gemessen worden. Bis Dienstag sank der Wert in dem Elbabschnitt jedoch auf 4,0 Milligramm und erreichte damit die "fischkritische Grenze". Die Wettervorhersage für die kommenden Tage verspricht keine Besserung: Selbst in der Nacht sollen die Temperaturen nicht auf unter 20 Grad sinken. Das Fischsterben könnte also weitergehen.