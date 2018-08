Es war kein Schicksalsschlag

Genua/Rom. Der blaue Lkw mit der grünen Plane steht immer noch da. Hoch oben thront er auf den Resten der Brücke. Wenige Meter vor ihm tut sich der Abgrund mit den in sich zusammen gebrochenen Betontrümmern auf. Ein trauriges Fanal für die Katastrophe. Mindestens 39 Menschen sind beim Einsturz der Morandi-Brücke am Dienstagmittag bei Genua gestorben, darunter auch drei Minderjährige.

Luigi saß am Steuer, als die Brücke vor ihm unter einer riesigen Staubwolke zusammenbrach. "Ein Auto überholte mich, also stieg ich auf die Bremse", wird der 37-jährige Fahrer des Lkws einer italienischen Zeitung nach dem Unglück erzählen. Wobei Unglück die Sache nicht unbedingt trifft. Dass diese Autobahnbrücke in sich zusammen fiel wie ein Kartenhaus, ist kaum als dummer Zufall zu bezeichnen.





"Ich will nicht erinnert werden, es schmerzt zu sehr"

Luigi bremste, dann sah er, wie vor ihm dutzende Fahrzeuge in die Tiefe stürzten. Auch der Polizei hat er bereits von der Apokalypse erzählt. Als er sah, wie vor ihm der Boden verschwand, legte er in Panik den Rückwärtsgang ein, stieß dann die Fahrertür auf und rannte gegen die Fahrtrichtung zurück. Der Motor lief noch, Geldbeutel, Ausweise und Schlüssel liegen immer noch im Laster, dessen Bilder nun die halbe Welt kennt. "Ich will mich nicht erinnern", soll Luigi erzählt haben. "Es schmerzt zu sehr."

In Italien ist das Unvorstellbare passiert. Am 14. August, dem Tag, an dem das halbe Land sich in Bewegung setzt, um das Mittsommernachtsfest Ferragosto im Kreis der Familie zu feiern, stürzt eine extrem befahrene Autobahnbrücke bei Genua ein. Auch Urlauber aus Deutschland und Österreich sind in diesen Tagen unterwegs.

Neben bisher 39 Toten melden die Behörden 16 teils Schwerverletzte. Die Feuerwehr setzt Suchhunde ein, obwohl es kaum Hoffnung auf Überlebende gibt. Mehr als 30 Autos und 3 Laster purzelten wie Spielzeug in die Tiefe und begruben Menschen unter sich. Die Trümmer stürzten auf Bahngleise und kaum besiedeltes Industriegebiet, sonst hätte es wohl noch mehr Opfer gegeben.

"Nein", sagt Oberstaatsanwalt Francesco Cozzi am Mittwoch sehr bestimmt auf die Frage von Journalisten in Genua, ob es sich beim Einsturz um ein zufälliges, fatales Schicksalsereignis, eine "fatalità" handelt. Seine Behörde ermittelt bereits gegen Unbekannt. Denn es scheint eindeutig, dass menschliche Nachlässigkeit die 1967 eingeweihte und über 1100 Meter lange Morandi-Brücke zum Einsturz gebracht hat.