Auf die Tragödie folgt das Chaos

© reu/Rellandini © reu/Rellandini



Genua. (jmm/afp/reuters) Die Stadt liegt eingezwängt zwischen Meer und Bergen und ist ein einziges Gewirr aus Tunneln und Viadukten - schon jetzt erstickt Genua regelmäßig im Verkehr, Autos und Schwertransporte quälen sich durch die Metropole. Seit Dienstag ist die Hafenstadt mit ihren 600.000 Einwohnern durch den Einsturz der Morandi-Autobahnbrücke, der mindestens 38 Todesopfer forderte, abrupt ihrer wichtigsten Brücke beraubt.

Mit dem bevorstehenden Ende der Sommerferien befürchten Einwohner und Experten ein Verkehrschaos. "Genua löst sein Verkehrsproblem" titelte 1964 der "Corriere della Sera" nach dem Beginn der Bauarbeiten für die Morandi-Brücke. Jetzt kommt dieses Problem zurück. Die Brücke stand an einer der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Italiens, alljährlich wurde sie von mehr als 25 Millionen Fahrzeugen genutzt. Gleichzeitig war sie eine der wenigen, völlig überlasteten Verbindungen zwischen dem westlichen und dem östlichen Stadtteil.





Die italienische Regierung erneuerte am Donnerstag ihre Kritik am Autobahnbetreiber Autostrade per l’Italia und droht, die bis 2038 laufende Konzession zu entziehen. Die Firma betreibt die A10, zu der die eingestürzte Brücke gehört. Das Unternehmen habe im vergangenen Jahr Mauteinnahmen in Höhe von 3,5 Milliarden Euro kassiert. "Angesichts der Katastrophe, die sie ausgelöst haben, denke ich, dass sie einige Wochen ohne Maut erlauben könnten", forderte Innenminister Matteo Salvini.

Aktie sinkt um 25 Prozent

Autostrade per l’Italia wies die Vorwürfe zurück. Die Brücke sei vorschriftsmäßig "vierteljährlich" überprüft worden. Der Aktienkurs der Autostrade-Mutter Atlantia sackte um 25 Prozent ab. Auch die Aktien anderer Autobahnbetreiber lagen im Minus.

Obwohl die genaue Ursache bisher unbekannt ist, warf Vizepremier Luigi di Maio Autostrade vor, die Sicherheit vernachlässigt und die Brücke nicht ausreichend gewartet zu haben. "Es kann nicht sein, dass man Maut bezahlt und dann stirbt."

Inzwischen gerät aber auch die Fünf-Sterne-Bewegung von di Maio in die Kritik. Verkehrsminister Danilo Toninelli hatte Anfang August angekündigt, mehrere große Infrastrukturprojekte einer Kosten-Nutzen-Analyse unterziehen zu wollen. Dazu zählte auch eine "Gronda" genannte, vier Milliarden Euro teure Umgehungsstraße, die den Autobahnabschnitt mit der eingestürzten Morandi-Brücke entlastet hätte.

Nun wurde bekannt, dass sich Exponenten der Fünf-Sterne-Bewegung mehrfach gegen die umstrittene Entlastungstrasse ausgesprochen hatten. So wurde 2013 auf einem Blog eine Erklärung von Gegnern der Umgehungsstraße veröffentlicht. Darin hieß es: "Der Einsturz der Morandi-Brücke ist ein Märchen." Zwei Jahre zuvor hatte der Industriellenverband Genua vor einem Brückenkollaps gewarnt. Nach dem Unglück wurde der damalige Eintrag von dem betreffenden Fünf-Sterne-Blog entfernt. 2014 schimpfte der aus Genua stammende Parteigründer Beppe Grillo bei einer Veranstaltung gegen die 61 Kilometer lange Umgehungsstraße. "Wir müssen sie mit der Armee aufhalten!", forderte er.

Projekt Umgehungsstraße

Die Gronda-Umgehungsstraße, auf der 23 Tunnels und 24 Brücken gebaut werden sollen, ist seit Jahren das umstrittenste Verkehrsprojekt in Genua und Ligurien. In einigen Monaten sollen die Detailplanungen beendet sein. Anschließend wird mit einer Bauzeit von zehn Jahren gerechnet.

Neben Autostrade hat die Regierung einen weiteren Schuldigen ausgemacht: die EU. Brüsseler Sparvorgaben könnten für die marode Infrastruktur des Landes mitverantwortlich sein.

"Es ist sehr menschlich, einen Schuldigen zu suchen, wenn ein schreckliches Unglück wie in Genua passiert", schrieb EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger am Donnerstag auf Twitter. "Trotzdem gut, sich die Fakten anzuschauen." Ihm zufolge habe Italien in den vergangenen sieben Jahren 2,5 Milliarden Euro an EU-Regionalhilfen für Straßen und Bahnen bekommen sowie zwölf Milliarden Euro aus dem EU-Investitionsprogramm erhalten. Darüber hinaus habe die EU italienische Investitionen in Höhe von 8,5 Milliarden Euro gebilligt.

Die eingestürzte Autobahnbrücke in Genua war Teil eines europäischen Fernstraßennetzes und unterlag deshalb besonderen Prüf- und Sicherheitsauflagen der EU. Verantwortlich für die Umsetzung seien laut EU-Kommission die italienischen Behörden.