Rom setzt auf Annäherung, EU dämpft Hoffnungen

Europäische Kommission - Pressemitteilung Brüssel, 26. November 2018 Die Europäische Kommission widmet ihr jährliches Grundrechte-Kolloquium dem Thema „Demokratie in der EU“ – in einem Moment, in dem die europäischen Bürgerinnen und Bürger sich wegen der Einflussnahme auf Wahlen besorgt zeigen.















Europäische Kommission - Pressemitteilung Brüssel, 27. November 2018 Die Europäische Union hat ein mit 30 Mio. EUR ausgestattetes Programm zur Unterstützung schutzbedürftiger Gemeinschaften angenommen, die unter den Folgen der anhaltenden Vertreibung in Jemen leiden. Damit beläuft sich die Entwicklungshilfe der EU für Jemen im Jahr 2018 auf insgesamt 71 Mio. EUR.