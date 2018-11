"Der Status quo ist keine Option mehr"

"27 Grad am 13. Oktober - finden Sie das etwa normal?", fragt das Plakat der Französin bei einer Demo in Paris gegen den Klimawandel im Oktober. 2018 war in Europa ein Jahr der Rekordhitze und Dürreperioden. Frankreich wird derzeit von Protesten gegen eine Ökosteuer auf Diesel erschüttert.

© afp/Guillot

"27 Grad am 13. Oktober - finden Sie das etwa normal?", fragt das Plakat der Französin bei einer Demo in Paris gegen den Klimawandel im Oktober. 2018 war in Europa ein Jahr der Rekordhitze und Dürreperioden. Frankreich wird derzeit von Protesten gegen eine Ökosteuer auf Diesel erschüttert.

