London warnt vor Brexit-Chaos

London. Ein Scheitern der Brexit-Einigung mit der EU würde Analysen der britischen Regierung zufolge deutliche Einbußen für die Wirtschaft bedeuten. Sollte der Plan von Premierministerin Theresa May nicht durchgehen und es stattdessen zu einem ungeregelten Ausstieg aus der Gemeinschaft kommen, würde das Bruttoinlandsprodukt nach 15 Jahren um 7,7 Prozent geringer ausfallen als bei einem Verbleib in der Europäischen Union, sagt die Regierung in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht voraus. In den Jahren vor dem Brexit-Referendum Mitte 2016 war Großbritannien eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in Europa.

In Brüssel wurde am Wochenende der knapp 600 Seiten dicke Ausstiegsvertrag unterzeichnet, der die Regeln für das Ende der britischen EU-Mitgliedschaft juristisch verbindlich festlegt. Daneben wurde eine Erklärung zu den künftigen Beziehungen der EU und Großbritanniens verabschiedet. Ob May dafür im Unterhaus eine Mehrheit bekommt, ist unklar. Sollte ihre Vereinbarung angenommen werden, dürfte die Wirtschaftsleistung nach 15 Jahren 2,1 Prozent geringer sein als bei einem EU-Verbleib, prognostiziert das Kabinett.





Die Bank of England (BoE), die britische Notenbank, hat am Mittwoch zudem ein Szenario für einen ungeordneten EU-Austritt vorgelegt, mit weit dramatischeren Folgen: Demnach würde die Wirtschaftsleistung binnen eines Jahres um acht Prozent schrumpfen. Zum Vergleich: In der Finanzkrise waren es 6,25 Prozent. Der Konjunktureinbruch entstünde unter anderem durch Verzögerungen und Staus an den Zollstellen und einem Vertrauensverlust an den Märkten.

Britische Banken sind fit

für den Brexit

Die britischen Geldinstitute sind laut einem Stresstest der BoE trotzdem in der Lage, selbst einen solchen ungeordneten Austritt des Landes zu überstehen. Dem Test hatten sich sieben wichtige Geldhäuser des Landes unterziehen müssen, darunter die Großbanken HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered und Llodys. Der fiktive Kapitalverlust aller überprüften Geldhäuser belief sich zwar auf 170 Milliarden Pfund (192 Milliarden Euro) und die Institute schnitten mit Ausnahme von Barclays schlechter ab als beim Stresstest der EU-Bankenaufsichtsbehörde EBA. Alle wären jedoch in der Lage gewesen weiterhin Kredite auszureichen. Der Befund der BoE: "Keine Bank muss ihren Kapitalpolster erhöhen."

Die Notenbank sieht das Chaos-Szenario außerdem nicht als wahrscheinlichste Variante an. May bekräftigte, ihr Plan sei die beste Option für das Land. Man werde weiter wachsen, das Land in Zukunft nicht ärmer sein. Ein zweites Brexit-Referendum lehnte die Premierministerin ab. "Es ist wichtig, dass das Votum des britischen Volkes umgesetzt wird."

Kritiker des EU-Austritts hoffen, mit einer zweiten Abstimmung den Brexit noch verhindern zu können. Diese Möglichkeit wiederum hatte ebenfalls Auswirkungen auf die Märkte. So deckten sich einige Anleger in der Hoffnung auf einen Rückzug der Briten vom Brexit mit Pfund Sterling ein. Die britische Währung verteuerte sich am Mittwoch um 0,4 Prozent auf 1,2793 Dollar (1,12 Euro).

Genährt würden die Spekulationen von Äußerungen des finanzpolitischen Sprechers der oppositionellen Labour-Partei, John McDonnell, meinte Analyst Lee Hardman von der Bank Mitsubishi UFJ, wie die Nachrichtenagentur Reuters zitierte. McDonnell sprach sich für ein zweites Referendum aus, um das Risiko eines ungeordneten Austritts Großbritanniens aus der EU zu verhindern. Hardman erklärte, ohne weitere Nachrichten zu diesem Thema seien keine zusätzlichen Kursgewinne des Pfund zu erwarten.

Der britische Finanzminister Philip Hammond sagte unterdessen dem TV-Sender BBC, aus rein ökonomischer Sicht wäre ein Verbleib in der Europäischen Union am besten für die Insel. "Wenn man nur die Wirtschaft betrachten würde, dann zeigt die Analyse deutlich, dass in der EU zu bleiben ein besseres Ergebnis für die Wirtschaft bringen würde."

Das Parlament stimmt am 11. Dezember über das derzeit vorliegende Trennungsabkommen ab.