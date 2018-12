Euro-Staaten einigen sich auf Reform der Währungsunion

Brüssel. Europas Finanzminister haben sich auf eine Reform der Währungsunion verständigt. Dies teilte ein Sprecher von Eurogruppen-Chef Mario Centeno am Dienstag auf Twitter mit. Details wurden zunächst nicht bekannt. Finanzminister Hartwig Löger hat sich nach der Sitzung der Eurogruppe positiv über das Bankenpaket gezeigt. "Ich gehe davon aus, dass der Durchbruch schon geschafft ist und wir heute in dem Rahmen noch technische Feinheiten diskutieren werden", sagte der österreichische Ratsvorsitzende vor dem Finanzministertreffen am Dienstag.

Die Sitzung der Währungsunion "war eine der intensivsten und längsten, die ich bisher erleben durfte, aber auch eine konstruktive und erfolgreiche", so Löger. Es seien "wichtige Entscheidungen in Richtung Vertiefung der Währungsunion getroffen worden", die auch am Gipfel der Staats- und Regierungschefs Mitte Dezember vorgelegt würden. Konkrete Details wollte er unter Bezugnahme auf eine gleichzeitig stattfindende Pressekonferenz von Eurogruppen-Chef Mario Centeno vorerst nicht nennen.

Schutz der Währungsunion

Bei den Verhandlungen ging es insbesondere um einen besseren Schutz der Währungsunion vor den Auswirkungen von Bankenpleiten und eine Stärkung des Euro-Rettungsfonds ESM. Die Minister wollten Beschlüsse der Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel in der kommenden Woche vorbereiten.

In der Nacht veröffentlicht wurde die Einschätzung der Eurostaaten zum Vorgehen der EU-Kommission im Haushaltsstreit mit Italien. Die Minister forderten die Regierung in Rom auf, "die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen", um ihren Haushalt mit den Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspaktes in Übereinstimmung zu bringen. "Wir unterstützen auch den andauernden Dialog zwischen der Kommission und der italienische Regierung", hieß es.