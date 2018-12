Conte bietet EU im Streit ums Budget Defizitreduktion an

Brüssel/Rom. (reuters) Das Ringen zwischen Brüssel und Rom über die italienische Neuverschuldung im kommenden Jahr geht in die nächste Runde. Um ein EU-Defizitverfahren und damit eine milliardenschwere Strafe gegen sein Land zu vermeiden, wollte Ministerpräsident Giuseppe Conte noch im Laufe des Dienstags einen neuen Vorschlag präsentieren. Dieser könne ein geringeres Defizit beinhalten als bislang geplant, sagte Conte der Tageszeitung "Avvenire". Die EU-Kommission fordert Bemühungen für eine geringere Neuverschuldung. "Wir brauchen Zusagen, die glaubwürdig sein müssen", sagte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici in Brüssel.

Die Regierung in Rom plant eigentlich für nächstes Jahr eine deutlich höhere Neuverschulung als nach EU-Regeln erlaubt und von der Vorgängerregierung zugesagt - nämlich 2,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes statt der zuvor erklärten 0,8 Prozent. Die neue Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega will damit teure Wahlversprechen finanzieren, etwa ein Grundeinkommen in Form eines Bürgergeldes und eine Senkung des Renteneintrittsalters.





Finanzmärkte skeptisch

Moscovici betonte, dass sich die Kommission nicht in die Steuerpolitik einmischen, sondern lediglich ihre Vereinbarkeit mit EU-Vorschriften sicherstellen wolle. "Wir streiten nicht über die Rentenreform", sagte der Franzose. "Denn es liegt an der italienischen Regierung, ihre eigenen politischen Entscheidungen zu treffen." Der italienische Wirtschafts- und Finanzminister Giovanni Tria erklärte, neue Maßnahmen dürften das Wachstum nicht behindern. Zudem dürften Schlüsselprojekte der Koalition nicht infrage gestellt werden. An den Finanzmärkten wird die Entwicklung genau verfolgt. Investoren zweifeln, dass Italien seine Schulden zurückzahlen kann.