EU-Budget für kommendes Jahr fixiert

Brüssel/Wien. Es brauchte mehrere Anläufe, doch in der Nacht auf Mittwoch war der Kompromiss da. Die EU-Staaten und das Europaparlament haben sich auf das gemeinsame Budget für das kommende Jahr geeinigt. Dies teilte Finanzminister Hartwig Löger in Wien mit. Österreich hat noch bis Jahresende den EU-Vorsitz inne.

2019 sollen die sogenannten Zahlungsermächtigungen - also die vorgesehenen Ausgaben - gegenüber dem laufenden Jahr um 2,4 Prozent steigen, auf 148,199 Milliarden Euro. In Verpflichtungen umfasst der EU-Haushalt 165,796 Milliarden Euro. Dabei geht es um Finanzierungszusagen für bestimmte Projekte und Bereiche, die die EU zuvor getroffen hatte.





Die in den Trilog-Gesprächen der drei EU-Institutionen - neben Ländern und Parlament auch EU-Kommission - erzielte Vereinbarung muss nun noch formal von allen EU-Staaten und vom EU-Abgeordnetenhaus angenommen werden. Am Freitag soll die Einigung von den EU-Botschaftern und kommende Woche dann von den Außen- und Europaministern bestätigt werden. Die Abstimmung in der EU-Volksvertretung soll ebenfalls in der kommenden Woche stattfinden.

Löger sprach von einem "vernünftigen" Budget. Schwerpunkte werden laut dem Finanzminister auf den Schutz der EU-Außengrenzen, auf Forschung und Innovation sowie das Austauschprogramm Erasmus gesetzt. Unter anderem sei die Finanzierung von 750 neuen Mitarbeitern für die Grenzschutzagentur Frontex gesichert, hieß es gegenüber der Austria Presseagentur. Ziel ist allerdings ein Ausbau der Behörde auf 10.000 Personen.

Im Agrarbereich seien nach Angaben des Finanzministeriums keine Kürzungen vorgesehen. In die Landwirtschaft und in die Förderung ärmerer Regionen fließen denn auch die meisten EU-Mittel. Das Agrarbudget für das kommende Jahr beträgt 57,4 Milliarden Euro; für Infrastrukturvorhaben werden knapp 67,6 Milliarden Euro bereitgestellt.

Wie jedes Jahr gingen dem Kompromiss zähe Verhandlungen voraus. Denn die EU-Institutionen müssen sich nicht nur auf die langjährige Finanzierung der Union einigen, wobei die aktuelle Haushaltsperiode 2020 endet. Sie haben das Budget für jedes Jahr noch einmal zu bestätigen.

Zwist um Umschichtungen

Dabei wollen Parlament und Kommission meist mehr Geld für die EU ausgeben, als die Mitgliedstaaten zur Verfügung stellen möchten. So hat erst vor wenigen Wochen eine Gesprächsrunde keinen Erfolg erzielt, und Vertreter des Abgeordnetenhauses sowie der Länder gaben einander die Schuld dafür. Größter Streitpunkt war die Frage gewesen, woher die Mittel für Ausgabensteigerungen kommen sollen. EU-Parlamentarier wollten dafür nicht abgerufene Gelder aus der Vergangenheit umschichten. Die Staaten lehnten dies aus prinzipiellen Gründen ab. Zuvor war schon heftig darum gerungen worden, wie die nächsten drei Milliarden Euro für syrische Flüchtlinge in der Türkei aufgebracht werden.

Nun konnte der Durchbruch laut Finanzministerium in Wien erzielt werden, nachdem ein umstrittener Artikel der Haushaltsordnung zur Reaktivierung bereits verfallener Förderungen nicht zur Anwendung kam. Auch die Hilfe für Flüchtlinge in der Türkei sei nicht mehr in Frage gestellt. Gleichzeitig seien dem Parlament weitere Mittel für den Bereich Forschung und für Erasmus in Aussicht gestellt worden. Aus der Europäischen Volkspartei, der größten Fraktion im Abgeordnetenhaus, kamen schon positive Reaktionen.