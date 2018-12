Frontex-Aufstockung verzögert sich

Brüssel. Die Aufstockung der EU-Grenzschutzagentur Frontex auf 10.000 Mitarbeiter soll erst 2027 vollzogen sein. Dies sieht ein Kompromissvorschlag der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft vor, wie am Donnerstag aus mehreren Delegationen am Rande des EU-Innenministerrates in Brüssel verlautete. Dies wäre ein Rückschlag für die Pläne von Bundeskanzler Sebastian Kurz und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, die Aufstockung von Frontex auf 10.000 Grenzschützer auf 2020 vorzuziehen. Ursprünglich hatte auch die EU-Kommission 2027 geplant.

Vielleicht geht sich aber auch noch ein Datum zwischen 2020 und 2027 aus. "2025 wäre für mich ein machbarer Zeitplan, um die von der Kommission vorgeschlagenen 10.000 Frontex-Grenzschützer zu erreichen", sagte der deutsche Innenminister Horst Seehofer.

Es sei wichtig, die EU-Mitgliedsstaaten nicht zu überfordern, sagte Österreichs Innenminister Herbert Kickl. Die Intensivierung des Außengrenzschutzes dürfe nicht dazu führen, dass Kapazitäten in anderen Bereichen verloren gingen.

Erklärung gegen Antisemitismus verabschiedet

Zudem haben die EU-Innenminister am Donnerstag einstimmig unter Österreichs Vorsitz eine Erklärung zur Bekämpfung von Antisemitismus angenommen. Sie enthält die Entwicklung eines gemeinsamen Sicherheitskonzepts für einen besseren Schutz jüdischer Gemeinschaften und Einrichtungen. Für die EU-Kommission begrüßten Vizepräsident Frans Timmermans und Justizkommissarin Vera Jourova diese Erklärung. "In Zeiten zunehmenden antisemitischen Hasses geht von der einstimmigen Erklärung der 28 EU-Mitgliedstaaten zur Bekämpfung von Antisemitismus ein wichtiges Signal an die jüdische Gemeinschaft aus", betonten Timmermans und Jourova.

Die Israelitische Kultusgemeinde hat die Erklärung begrüßt, zugleich aber "Taten" gefordert". Kanzler Kurz hatte bei einer vom Bundeskanzleramt und jüdischen Organisationen organisierten Konferenz gegen Antisemitismus und Antizionismus im November in Wien eine entsprechende Erklärung angekündigt.