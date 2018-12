Genosse Corbyn in der Brexit-Schockstarre

London. Jeremy Corbyn hat einen Plan. Der Brexit, so der Labour-Chef in einem Kommentar für den britischen "Guardian", muss nicht hart werden. Es ginge auch anders, als die konservative Premierministerin Theresa May das mit der EU ausgehandelt hat. Fragt man Corbyn, so soll der Handel mit der EU weiterhin "reibungslos" vonstattengehen - noch dazu ohne jegliche Nachteile für das Vereinigte Königreich. "Eine neue, umfassende Zollunion mit der EU, in der die Briten bei künftigen Handelsabkommen mitentscheiden können", das wünscht sich der Chef der größten Oppositionspartei. Tatsächlich klingt sein Plan für den Brexit eher nach einer Wunschliste als nach einer umsetzbaren Strategie.

Hoffnung auf Neuwahlen

Wie er das alles erreichen will, verrät Corbyn nicht. Selbst wenn es Labour gelingen würde, die Regierung zu stürzen und nach Neuwahlen die Macht zu übernehmen - die EU würde die Brexit-Verhandlungen nicht neu aufrollen. Brüssel hat von Anfang an klargemacht: Einen Verbleib im Binnenmarkt gibt es nur bei Erhalt der Reisefreiheit. Und das wiederum wollen die Briten nicht.





Dass kein "besserer Deal" mit der EU zu erzielen ist und der "Guardian"-Artikel purer Fantasie entspringt, da dürften sich die meisten Labour-Abgeordneten einig sein. Ansonsten scheinen sie aber genauso gespalten wie die Tories. Zwar ist eine Mehrheit von ihnen gegen Mays Austrittsabkommen. Doch sind jene Abgeordnete, die ein zweites Referendum zum EU-Austritt fordern, nach wie vor in der Minderheit. Auch, wenn sich immer mehr prominente Labour-Leute dafür aussprechen und die Mehrheit der Mitglieder in Corbyns Graswurzel-Organisation "Momentum" den Vorschlag unterstützen - Parteichef Corbyn ließ sich bislang nicht dazu hinreißen, für eine Volksbefragung zu werben.

Dabei sind die Alternativen zu Mays Deal überschaubar: Neben einem zweiten Referendum könnte das Königreich mit "Norwegen-Plus" die sanfteste aller Brexit-Varianten anstreben. Das Modell sieht einen Verbleib in Binnenmarkt und Zollunion vor - mit einer Art Notbremse bei der Personenfreizügigkeit. Doch die würde Brüssel dem Königreich wohl kaum gewähren. Zudem gibt es in London keine Mehrheit für "Nordwegen Plus".

Corbyn setzt immer noch darauf, dass Westminster Mays Deal ablehnt - und spekuliert auf Neuwahlen. Doch die Zeit drängt. Mays Abkommen wird wohl erst kommendes Jahr zur Abstimmung gelangen. Und mit dem 29. März tritt das Vereinigte Königreich aus der EU aus, ob mit oder ohne Abkommen. Das Zeitfenster für einen "soft Brexit" schließt sich bald.