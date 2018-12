EZB-Anleihenkäufe verstoßen nicht gegen EU-Recht

Europäische Kommission - EUROSTAT Brüssel, 6. Dezember 2018 Im Jahr 2017 reisten 1 043Millionen Passagiere in der Europäischen Union (EU) mit dem Flugzeug. Dies ist ein Anstieg um 7% gegenüber dem Jahr 2016 und um 39% gegenüber 2009. In diesem Zeitraum ist der Fluggastverkehr in der EU stetig gestiegen.















Europäische Kommission - Erklärung Brüssel, 7. Dezember 2018 Die Europäische Kommission respektiert den Wunsch des Schweizer Bundesrates, alle Interessenträger zum institutionellen Rahmenabkommen zu konsultieren, um eine möglichst breite Unterstützung sicherzustellen, bevor dieses formell dem Parlament zugestellt wird.