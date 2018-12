EU-Ratspräsident will No-Deal-Szenario vorbereiten

Tusk (r.) plant schon für die Zeit nach May (l.). © afp/Emmanuel Dunand Tusk (r.) plant schon für die Zeit nach May (l.). © afp/Emmanuel Dunand



Brüssel. Der Brexit rückt mit Riesenschritten näher. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat angekündigt, ein No-Deal-Szenario zum Austritt der Briten aus der Europäischen Union vorzubereiten, "da die Zeit knapp wird". In seinem Einladungsbrief für den EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel schrieb er, dass die EU-Staats- und Regierungschefs zunächst der britischen Premierministerin Theresa May zuhören und im Anschluss im Kreis der EU-27 Schlussfolgerungen diskutieren wollen.

May selbst schloss am Mittwoch - kurz vor dem parteiinternen Misstrauensvotum gegen sie, das am Abend stattfand - eine mögliche Neuwahl des britischen Parlaments einmal mehr aus. Eine Parlamentswahl sei "zu diesem Zeitpunkt" nicht im nationalen Interesse, sagte May bei der Fragestunde im Parlament. Auf die Frage, ob sie ein zweites Brexit-Referendum ausschließen könne, sagte sie: "Ich glaube, wir sollten das Referendum respektieren, das 2016 stattgefunden hat." Damals stimmte eine knappe Mehrheit der Briten für den Austritt des Landes aus der EU.





May, die vor der Übernahme des Premiersamtes eine Anhängerin des Verbleibs Großbritanniens in der EU war, hatte kürzlich bei einer Werbetour in mehrere europäische Hauptstädte für Änderungen in der Trennungsvereinbarung mit der EU geworben. Viel erreicht hat sie dabei nicht: Es gilt als ausgeschlossen, dass der bestehende Austrittsvertrag in seinem Inhalt geändert wird. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ging auch am Mittwoch nicht davon aus, dass der kommende EU-Gipfel derartige Änderungen beschließen wird. "Wir haben nicht die Absicht, das Austrittsabkommen wieder zu verändern. Das ist die allgemeine Position der 27 Mitgliedsstaaten", sagte Merkel in Berlin.

Aus Kreisen Tusks hieß es, das Problem beim Brexit sei, dass allein in britischen Medien schon hundert mögliche Szenarien zum Brexit präsentiert wurden. Und täglich kämen neue dazu. Die EU werde an solchen Spekulationen aber nicht teilnehmen. Absolut sicher sei jedenfalls, dass Zusicherungen an Großbritannien in keinem Fall den Ausstiegsvertrag, der verhandelt wurde, konterkarieren können. Möglich sei allenfalls, dass es Zusatzprotokolle geben könne.

Dass es zu diesen Zusatzprotokollen komme, sei freilich alles andere als eine ausgemachte Sache, hieß es in informierten Kreisen. Es handle sich nur um eine Möglichkeit. Das Szenario eines Austritts ohne Vertrag sei jedenfalls noch nicht vom Tisch. Ganz im Gegenteil: Diese Möglichkeit sei wahrscheinlicher geworden.

Der deutsche Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer warnte Großbritannien angesichts der verfahrenen Brexit-Situation vor einem wirtschaftlichen Desaster. "Ich befürchte, dass in Großbritannien ganze Branchen durch einen ungeordneten Brexit in existenzielle wirtschaftliche Nöte geraten könnten", sagte Kramer der "Augsburger Allgemeinen". Die drohende Krise würde die Briten wesentlich härter treffen als etwa die deutsche Wirtschaft.

Dennoch warnte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung vor unangenehmen Folgen eines "harten" Brexit auch für Deutschland. Die exportorientierte deutsche Wirtschaft würde von einem chaotischen britischen Austritt hart getroffen werden.