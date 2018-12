EU-Solidarität in vielen Varianten

Den Grenzschutz (hier in Kroatien) wollen die EU-Länder verstärken.

Brüssel/Wien. Ginge es nach Jean-Claude Juncker, wäre es ein "Beschlussgipfel". Der EU-Kommissionspräsident wünscht sich Entscheidungen, wenn die Staats- und Regierungschefs der Union am heutigen Donnerstag zu ihrem zweitägigen Gipfeltreffen in Brüssel zusammenkommen. Dieses dürfe keine "gewöhnliche" Spitzenzusammenkunft sein, meinte Juncker bei einem Auftritt im EU-Parlament am Dienstag: "Genug der Rede - es muss umgesetzt werden."

Ob es allerdings nicht erneut eine Verzögerung geben wird, ist offen. Etliche Themen wurden bereits auf die Dezember-Sitzung verschoben. Eine Reform des Asylsystems, eine Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion, Debatten um Finanzstabilität und Haushaltsdisziplin: In all diesen Bereichen gilt es, Entschlüsse zu fassen. Dass außerdem Energie in die Brexit-Beratungen gesteckt werden muss, trägt nicht unbedingt zur Beschleunigung bei.





Im Gegenteil: Nachdem die Abstimmung im britischen Unterhaus über das Trennungsabkommen mit der EU für diese Woche abgesagt worden war, hat EU-Ratspräsident Donald Tusk auch noch ein zusätzliches Treffen der 27 bleibenden Mitgliedstaaten einberufen - ebenfalls für Donnerstag. Freilich haben EU-Vertreter zunächst einmal betont, dass Neuverhandlungen mit London über die Austrittsvereinbarung nicht in Frage kommen.

Gezerre um EU-Budget

Bevor sich die Politiker aber damit beschäftigen, stehen die Pläne für das künftige mehrjährige EU-Budget auf der Agenda. Ihren Entwurf hat die EU-Kommission schon im Mai vorgelegt. Sie schlägt vor, für die Jahre 2021 bis 2027 insgesamt rund 1,279 Billionen Euro einzuplanen und mehr Geld für Verteidigung, Forschung, Jugend und Grenzschutz auszugeben. Finanzhilfen für Landwirte und strukturschwache Regionen sollen aber gekürzt werden. Das gefällt einigen Ländern genauso wenig wie anderen Mitgliedern die angestrebte Erhöhung der Gesamtausgaben. Es ist erst der Auftakt zum Milliarden-Euro-Poker, auf den in den kommenden Monaten zähe Verhandlungen folgen werden.

Noch weiter entfernt als von einer Budgeteinigung sind die Länder von einer umfassenden gemeinsamen Flüchtlingspolitik. Überlegungen zum Thema Migration sollen dennoch am Freitag ebenfalls Eingang in das Schlussdokument des Gipfels finden.

Doch die Pläne zu einer Verteilung von Asylwerbern innerhalb der Union scheitern ja seit Jahren am Widerspruch mehrerer EU-Länder. Dabei müsste ein neues Modell von Verantwortlichkeiten gefunden werden, wenn das Dublin-System reformiert werden soll. Die Regelung sieht bisher vor, dass derjenige Staat für die Überprüfung eines Asylantrags zuständig ist, in dem ein Schutzsuchender auf EU-Territorium gelangt ist.