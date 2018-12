Auftakt zum EU-Milliarden-Poker

Europas Regierungschefs an einem Tisch in Brüssel. © Reuters/van de Wouw Europas Regierungschefs an einem Tisch in Brüssel. © Reuters/van de Wouw



Brüssel. Durcheinandergewirbelt hat der Brexit schon so manchen EU-Gipfel. Und als die Staats- und Regierungschefs der Union gestern, Donnerstag, in Brüssel zusammenkamen, warf der EU-Austritt Großbritanniens ebenfalls seine Schatten auf das Spitzentreffen, das am heutigen Freitag fortgesetzt wird. So hatte das Büro von Ratspräsident Donald Tusk Programmänderungen in nur kurzer Zeit zu berücksichtigen. Ein Sondertreffen der verbleibenden 27 Mitgliedstaaten, ein Vorziehen der außenpolitischen Debatte, eingeschobene bilaterale Gespräche - all das galt es zu koordinieren.

Dabei war die Gipfelagenda auch abgesehen vom Brexit thematisch gut gefüllt. Einiges davon wird auch schon weit länger diskutiert als der Austrittswunsch des Königreichs. Dazu gehören Reformen der Eurozone, die am heutigen Freitag beraten werden. Ihre Geschichte ist nicht zuletzt eine des Zögerns und Abwägens - und wie so oft in der EU geprägt von Kompromissen, die unterschiedliche Länderinteressen zu vereinbaren suchen. Und einer der vorsichtigsten Akteure ist Deutschland mit seiner Sorge, dass aus der Währungs- eine Transferunion werden könnte.





Ein Haushalt für den Euroraum

Dennoch hatte der französische Präsident Emmanuel Macron nach seiner Wahl im Vorjahr Hoffnungen eben auf Berlin gesetzt. Der deutsch-französische Motor sollte wieder anspringen, notwendige Änderungen sollten in Schwung kommen. Doch dann kamen Wahlen in Deutschland, Macron musste auf die Regierungsbildung in Berlin warten, und auch danach dauerte es lange, bis die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die Ideen ihres französischen Amtskollegen eine Antwort formulierte. Diese fiel auch nicht besonders verbindlich aus. Denn die Vorstellungen zu einem eigenen Budget für die Eurozone, zur Schaffung eines europäischen Währungsfonds und der Etablierung des Postens eines Euro-Finanzministers sind in Berlin und Paris unterschiedlich.

Hinzu kommen aktuelle Entwicklungen, die die Position der Partner verändern. So ist Macron nach den Protesten der "Gelben Westen", denen er Zugeständnisse einräumen musste, innenpolitisch geschwächt. Dass er seine Pläne ebenso wenig im Kreis der Staats- und Regierungschefs vollständig umsetzen kann, war schon im Vorhinein klar. Ebenso wie der Widerwillen einer Gruppe nordeuropäischer Länder rund um die Niederlande gegen einen Eurohaushalt bekannt war.

So kommen die Mitglieder bei der angestrebten Reform der Gemeinschaftswährung nur mühsam voran. Zwar einigten sich die Finanzminister vor kurzem auf eine Stärkung des Rettungsschirms ESM, doch wurden Entscheidungen zu einem eigenen Haushalt für den Euroraum sowie einer gemeinsamen Einlagensicherung für Sparer erneut auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.