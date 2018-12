Tusk und Juncker mit breitem Lob für Kurz

Brüssel. EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat den österreichischen Ratsvorsitz in teils hohen Tönen gelobt. Juncker sagte, Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) habe "konsequent, umsichtig, zuhörend und einfühlend" gearbeitet. "Das kann man nicht von allen Vorsitzen sagen. Aber diesmal war das so".

Er habe im Europäischen Parlament zwar viel Kritik an die Adresse des österreichischen Ratsvorsitzes gehört, "heute im Rat gab es nur Lob. Alle 27 haben den Kanzler und die österreichische Regierung in all ihren Varianten gelobt. Es hat auch vielerorts Fortschritte gegeben", so Juncker.

Tusk: "Energische und fokussierte Präsidentschaft"

Tusk sagte, er bedanke sich "bei Kurz für die sehr energische und fokussierte österreichische Präsidentschaft. Die Ergebnisse sprechen für sich selber. Es gibt weniger illegale Migration nach Europa". Es seien hier auch Gespräche mit Ägypten und der Arabischen Liga aufgenommen worden. Fortschritte habe es auch bei der inneren Sicherheit und dem EU-Haushalt gegeben, so Tusk.

Juncker sagte, er sei sehr zufrieden über die künftige Finanzplanung, die Österreichs Ratsvorsitz erarbeitet habe. Noch nie habe eine Kommission ihre Vorschläge so früh vorgelegt "und noch nie hat ein Ratsvorsitz so schnell gearbeitet".