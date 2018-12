Schwung durch Digitalisierung: EU-Afrika-Forum tagt in Wien

"Taking cooperation to the digital age" lautet der Titel des Forums.

Wien. Der letzte Höhepunkt des aktuellen österreichischen EU-Ratsvorsitzes geht am Montag und Dienstag über die Bühne. Mit dem EU-Afrika-Forum zum Thema Digitalisierung soll neue Bewegung in die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Kontinenten gebracht werden. Je rund ein Dutzend Staats- und Regierungschefs aus afrikanischen und EU-Ländern sind dabei ebenso vertreten wie rund 800 Unternehmen.

Das Forum beginnt mit einem Willkommensessen in der Spanischen Hofreitschule in der Wiener Innenstadt, am Dienstag starten die formellen Beratungen im Austria Center Vienna (ACV). Ausgerichtet wird das Treffen, das unter dem Motto "Digitalisierung und Innovation" steht, von Bundeskanzler Sebastian Kurz und dem derzeitigen Vorsitzenden der Afrikanischen Union (AU), dem Präsidenten Ruandas, Paul Kagame. Offiziell steht das Thema Flucht und Asyl nicht auf der Agenda, Nichtregierungsorganisationen vermuten allerdings dass hinter den Kulissen auch über die Eindämmung von Migration verhandelt werden soll. Für Montag ist deshalb eine Protestkundgebung angekündigt. Die Kritiker des Forums meinen, dass "Digitalisierung und Innovation" nur ein "Deckmantel" sei, um im Hintergrund die "Ausbeutung" Afrikas und "Abschottungspolitik" der EU voranzutreiben.

Ägyptischer Präsident Sisi in Wien

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi trifft am Montag in Wien mit Österreichs Staatsspitze zusammen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt den wegen seines autoritären Regierungsstils umstrittenen Ex-General um 10.45 Uhr mit militärischen Ehren am Inneren Burghof. Mit Bundeskanzler Kurz tritt Sisi um 14.15 Uhr vor die Presse.

Sisi, der am Nachmittag auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka treffen will, hält sich anlässlich des am Montagabend beginnenden EU-Afrika-Forums in Wien auf. Österreich setzt große Hoffnungen in Ägypten als möglichen Bündnispartner bei der Eindämmung des Flüchtlingsstroms aus Afrika, auch wenn Kairo offiziell keine der von der Europäischen Union in Aussicht genommenen "Anlandeplattformen" für zurückgewiesene illegale Migranten beherbergen will.

Sisi wurde bereits am Sonntagnachmittag von Außenministerin Karin Kneisslam Flughafen Wien begrüßt. Er will sich bis Mittwoch in Österreich aufhalten. Sisi war im Jahr 2013 durch einen Militärputsch gegen den gewählten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi an die Macht gelangt und führt das Land seitdem mit harter Hand. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft Sisis Regierung vor, in den vergangenen Jahren Zehntausende Menschen willkürlich inhaftiert zu haben. Misshandlung und Folter in der Haft seien an der Tagesordnung.