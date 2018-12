Brüssel. Die EU-Staaten haben sich auf eine CO 2 -Reduktion von 30 Prozent für Lkw und Busse bis zum Jahr 2030 geeinigt. Dies teilte die österreichische EU-Ratspräsidentschaft am Donnerstag bei einem Umweltrat in Brüssel mit.

Der Deal sieht nach Angaben von Diplomaten eine durchschnittliche Beschränkung der CO 2 -Emissionen für neue Lkw und Busse in der EU von 15 Prozent bis zum Jahr 2025 - verglichen mit dem Jahr 2019 - vor. Für 2030 sieht die Einigung minus 30 Prozent vor. Dies sei "ein indikatives Ziel", da derzeit die technischen Mittel noch nicht am Markt seien, um dieses Ziel zu erreichen.





Ein System von "Super-Krediten" soll Hersteller belohnen, die in umweltschonende Technologien investieren und die Ziele einhalten. Die Umweltminister vereinbarten auch Strafen, wenn die Lkw-Hersteller die Ziele verfehlen. Dann sollen Strafzahlungen in einem zweistufigen System verhängt werden. Zwischen 2025 und 2029 sollen die Bußgelder 4000 Euro, ab 2030 dann 6800 Euro pro Gramm CO 2 betragen.