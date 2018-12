"Frühgeburt" und "Jahrhundertentscheidung"

Am 31. Dezember 1998 veröffentlichten die Finanzminister der am Euro beteiligten EU-Länder die Wechselkurse, zu denen die nationalen Währungen in Euro umgetauscht werden konnten.

Frankfurt/Wien. Wie so vieles in Europa begann auch die gemeinsame Währung mit einem in den frühen Morgenstunden ausgehandelten Kompromiss. Erst nach zwölfstündigem Gefeilsche konnten sich der damalige deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl, der der französische Staatspräsident Jacques Chirac, Großbritanniens Premierminister Tony Blair und die übrigen EU-Chefs in der Nacht auf den 3. Mai 1998 auf den Niederländer Wim Duisenberg als ersten Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) einigen. Auf Drängen Frankreichs durfte Duisenberg allerdings nicht die volle Amtszeit von acht Jahren ausschöpfen, sondern musste sich verpflichten, nach fünf Jahren Platz für den späteren "Mr. Euro" Jean-Claude Trichet zu machen.

Duisenbergs Bestellung war der letzte noch fehlende Puzzle-Stein für die Schaffung einer gemeinsamen europäischen Währung gewesen. Der Euro konnte damit am 1. Jänner 1999 in 11 der damals 15 EU-Mitgliedstaaten als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt werden - zunächst elektronisch, ab 2002 dann als Bargeld. Dass die Einführung des Euro richtig war, stand dabei vor allem für Kohl außer Zweifel. "Die Verwirklichung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist (...) für uns Deutsche wie auch für die Europäer die wichtigste und bedeutendste Entscheidung seit der Wiedervereinigung Deutschlands", erklärte der damalige deutsche Kanzler bereits im April 1998 im Bundestag. "Ich glaube, dass sie - auf lange Sicht - eine der wichtigsten Entscheidungen des ganzen Jahrhunderts ist."

Exporteure als Profiteure

Derart optimistisch wie Kohl waren freilich nicht alle. Gerhard Schröder, der Kohl noch 1998 ins Kanzleramt nachfolgte, hatte den Euro noch vor seiner Einführung als "kränkelnde Frühgeburt" verspottet und selbst in der eben erst gegründeten EZB war vielen das von der Politik vorgegebene Tempo zu hoch. "Schon 1999 zu beginnen mit so vielen Ländern, hielt ich für ein riskantes Unterfangen", erinnert sich Otmar Issing, damals Chefvolkswirt der EZB, im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Der Euro wurde mit größter Skepsis begleitet."

Die tatsächliche Einführung der neuen Währung verlief allerdings erstaunlich glatt. So galt für tausende Banker rund um den Jahreswechsel eine Urlaubssperre, um sicherzustellen, dass bei der technischen Umstellung von nationalen Währungen wie deutscher Mark, französischem Franc und österreichischem Schilling nur ja nichts schiefging. "Das ist so reibungslos vor sich gegangen, wie sich das niemand vorstellen konnte", sagt Issing.