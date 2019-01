49 Migranten dürfen nach Malta

Valletta. Die insgesamt 49 Migranten, die sich seit über zwei Wochen an Bord von NGO-Rettungsschiffen im Mittelmeer vor Malta befinden, dürfen nun nach Malta gebracht werden. Das gab der maltesische Regierungschef Joseph Muscat am Mittwoch bekannt. Demnach sollen die 49 danach auf acht EU-Staaten aufgeteilt werden.

Die Migranten an Bord sollen nach Italien, Deutschland, Frankreich, Portugal, Irland, Rumänien, Luxemburg und die Niederlande gebracht werden. "Es wurde eine Ad-hoc-Vereinbarung erzielt", sagte Premier Muscat. Auch für 249 bereits in Malta befindliche Migranten, die gerettet wurden, sei eine Vereinbarung erzielt worden.

Die 49 Migranten sollen "in den nächsten Stunden" an Bord von maltesischen Marineschiffen genommen und an Land gebracht werden, so Muscat weiter. Die "Sea Watch 3" der deutschen NGO Sea Watch und das Schiff der deutschen NGO Sea Eye, "Professor Albrecht Penck", sollen demnach sofort nach der Landung der Migranten maltesische Gewässer verlassen.