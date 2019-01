Chaos in London lässt Devisenmarkt kalt

London/Brüssel/Berlin/Wien. Die Nervosität ist ungleich verteilt. Während die Brexit-Abstimmungen in London die Sorgen in großen Teilen der Wirtschaft nähren, bleibt zumindest der Devisenmarkt gelassen. So ist der Kurs der britischen Landeswährung keineswegs abgestürzt; Experten trauen dem Pfund stattdessen sogar Gewinne zu. Etliche von ihnen halten nämlich einen ungeordneten Ausstieg Großbritanniens aus der EU jetzt für weniger wahrscheinlich. Sie rechnen mit einer Verlängerung der Verhandlungsfrist oder überhaupt einem Rückzug vom Brexit.

Der Pfund kostete am Mittwoch knapp 1,29 Dollar (1,13 Euro). Allerdings hat er seit dem Brexit-Referendum von Mitte 2016 bereits um rund 15 Prozent abgewertet. Es gibt auch Warnungen davor, die Gefahr einer chaotischen Trennung der Insel vom Kontinent auszublenden.





Dieses Szenario bereitet in Wirtschaftskreisen schon seit langem Kopfzerbrechen, das noch wuchs, nachdem das britische Unterhaus am Dienstagabend das Austrittsabkommen mit der EU zunächst einmal abgelehnt hatte. Zahlreiche Firmen haben bereits Notfallpläne erarbeitet. So manches Unternehmen hat sogar eine eigene Taskforce eingerichtet - etwa der oberösterreichische Stahlkonzern voestalpine. In der deutschen Wirtschaft sind die Befürchtungen groß. Clemens Fuest, Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo, rechnet im Falle einer ungeregelten Trennung mit "riesigen Kosten" - für beide Seiten. Die britische Exportwirtschaft etwa würde nach Einschätzung des Kreditversicherers Euler Hermes im ersten Jahr Ausfuhren im Wert von 30 Milliarden Pfund (knapp 34 Milliarden Euro) verlieren. Auch die Kontinentaleuropäer würden wegen der engen Beziehungen getroffen. Größte Verlierer wären laut Euler Hermes eben die deutschen Exporteure mit acht Milliarden Euro.

"Der Blindflug geht weiter"

Für Österreich ist Großbritannien der neuntwichtigste Exportpartner. Von Jänner bis Oktober 2018 lieferten österreichische Firmen Waren im Wert von rund 3,6 Milliarden Euro ins Königreich. Da die Einfuhren weniger ausmachen, beläuft sich der Handelsbilanzüberschuss auf rund 1,1 Milliarden Euro. Gefragt bei den Briten sind vor allem heimische Maschinen und Fahrzeuge, darauf fallen gut die Hälfte der Gesamtexporte. Für die Steiermark ist Großbritannien deshalb sogar der viertwichtigste Handelspartner - ein wichtiger Exporteur ist Magna Steyr in Graz.

Die Auswirkungen des Brexit versuchen nun etliche Branchen einzuschätzen. So weist Alexander Klacska, Obmann der Transporteure in der Wirtschaftskammer Österreich, auf die künftigen längeren Wartezeiten, vor allem in der französischen Hafenstadt Calais, hin. Hinzu kämen noch bürokratische Hürden, die teilweise noch unbekannt seien - von Landerechten bis hin zur Anerkennung von Führerscheinen und Zusatzqualifikationen.

Manche Unternehmen wollen Ruhe bewahren. Dazu gehört der weltgrößte Ziegelhersteller Wienerberger, für den Großbritannien der wichtigste Einzelmarkt ist. Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch erwartet keine gröberen Auswirkungen auf sein Geschäft. Aber: "Das negative Votum zum Brexit-Vertrag verlängert die unsichere Lage der letzten Monate nur", sagte er der Austria Presseagentur.

Ähnlich äußerte sich Peter Brezinschek, Chefanalyst für die Raiffeisen Bank International. "Für die Wirtschaft geht der Blindflug weiter", befand er.