Auf der Suche nach neuen Optionen

Brüssel/Berlin/Paris/Wien. Es ist wie ein Mantra, das aus den EU-Hauptstädten und -Institutionen in den vergangenen Wochen ständig kommt. Und nach dem negativen Votum über den Brexit-Deal in London war es erneut zu hören: Eine Neuverhandlung des Austrittsabkommens zwischen Großbritannien und den 27 verbleibenden Unionsmitgliedern komme nicht in Frage. Das stellte sowohl der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz als auch seine deutsche Amtskollegin Angela Merkel klar. Aus der EU-Kommission kamen ebenfalls solche Aussagen.

Einen geringen Spielraum scheint es dennoch zu geben. So stellte Merkel mögliche "Gespräche zur Präzisierung" in den Raum. Und Kurz befand: "Die Hand bleibt weiter ausgestreckt." Offen gegenüber neuen Optionen zeigte sich ebenfalls EU-Chefverhandler Michel Barnier. Voraussetzung dafür sei aber die Beweglichkeit Großbritanniens. Falls das Königreich "künftig eine Änderung seiner roten Linien zulässt", wäre die EU zu einer positiven Antwort bereit, erklärte er vor dem EU-Parlament, das derzeit in Straßburg tagt.





Klarheit gefordert

Das würde wohl in erster Linie die Handelsbeziehungen betreffen, von denen die beiden Seiten unterschiedliche Vorstellungen haben. Der EU würde eine enge Bindung gefallen, falls sich die Insel nach ihren Regeln ausrichtet. Was wiederum die Brexit-Hardliner ablehnen.

Unwahrscheinlich ist, dass umgekehrt die Gemeinschaft in der irischen Grenzfrage nachgibt. Barnier betonte denn auch, dass es eine Garantie geben müsse, die eine physische Grenze zwischen Irland und Nordirland verhindere.

EU-Spitzenpolitiker rufen nun London dazu auf, seine Absichten darzulegen. Denn das weitere Vorgehen ist unklar. Möglich wären weitere Gespräche und ein neuer Anlauf im britischen Parlament, ein ungeregelter Austritt Ende März, ein neues Brexit-Referendum, eine Neuwahl auf der Insel.

Eine Variante wäre ebenso eine Verschiebung der Trennung, eventuell bis Mitte des Jahres. In Brüssel soll hinter den Kulissen auch dieses Szenario durchgespielt werden. Manche EU-Staaten verschließen sich der Idee nicht. Dazu soll Frankreich gehören. Dafür müsste Großbritannien aber einen Plan vorlegen, der mit den EU-Prinzipien in Einklang stünde, hieß es aus dem Umfeld von Präsident Emmanuel Macron.

Verschiebung des Brexit?

Nach Angaben der EU-Kommission hat Großbritannien nicht um eine Verlängerung der Frist gebeten. Sollte es das tun, müssten die 27 EU-Mitglieder einstimmig darüber befinden, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde.

Eine Verschiebung des Brexit würde allerdings neue Probleme bergen - und dabei sind die Tage von 23. bis 26. Mai von Bedeutung. Da findet nämlich die Europawahl statt. Dass die Briten sich daran beteiligen, war bisher nicht vorgesehen.

Wäre aber Großbritannien bei der ersten Sitzung des neuen EU-Parlaments Anfang Juli noch Unionsmitglied, müsste es auch Abgeordnete haben. Das Land müsste also einerseits noch einen EU-Urnengang organisieren. Auf der anderen Seite müsste die bereits beschlossene Verkleinerung des Hauses von 751 auf 705 Sitze rückgängig gemacht werden. Käme der Brexit einige Monate später doch, müssten die britischen Europamandatare abziehen. Zuvor aber könnten sie über die Besetzung weiterer EU-Posten mitdiskutieren - und das ist politisch nicht unbedingt gewollt.