Nachbarn im Gleichklang

Aachen/Paris/Berlin. (czar/afp) Bekräftigt wird sie in regelmäßigen Abständen, die deutsch-französische Freundschaft. Ob bei feierlichen Zeremonien und Preisverleihungen oder gemeinsamen Kabinettssitzungen und politischen Deklarationen der beiden Regierungen: Berlin und Paris demonstrieren immer wieder den Willen zur Abstimmung und Zusammenarbeit. Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel und Staatspräsident Emmanuel Macron heute, Dienstag, in Aachen aufeinandertreffen, wollen sie mit der Unterzeichnung einer Vereinbarung die Beziehungen gar auf "eine neue Stufe heben".

Es ist eine Anknüpfung an ein Dokument, unter das vor genau 56 Jahren der damalige Kanzler Konrad Adenauer und sein Amtskollege Charles de Gaulle ihre Unterschriften gesetzt hatten. Mit dem Elysee-Vertrag wurde der Grundpfeiler der deutsch-französischen Kooperation gesetzt. Nicht einmal zwanzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs vereinbarten die zwei Nachbarländer und einstigen "Erbfeinde" Konsultationen in wichtigen Fragen der Außen-, Sicherheits- und Kulturpolitik. Verankert wurde außerdem das Deutsch-Französische Jugendwerk, und allein am Schüleraustausch beteiligten sich in den darauf folgenden Jahrzehnten mehr als neun Millionen Kinder und Jugendliche.





Eine feierliche Bekräftigung all dessen hatte Macron bereits 2017 in einer Rede an der Pariser Sorbonne-Universität angeregt. Dabei skizzierte er ebenfalls seine europapolitischen Ideen. Doch die Vorstellungen darüber, wie sich die EU - und die Eurozone - entwickeln soll, gehen zwischen Paris und Berlin auseinander. Die unterschiedlichen Überlegungen zu Höhe und Wirkungskraft eines möglichen Budgets für den Euroraum sind da nur ein Beispiel.

Dementsprechend allgemein gefasst ist auch der Aachener Vertrag. Von einer vertieften Zusammenarbeit in der Europa-, Außen- und Entwicklungspolitik ist die Rede, aber auch von einem "deutsch-französischen Wirtschaftsraum", den ein gemeinsamer "Rat der Wirtschaftsexperten" mitgestalten soll. Ein "Bürgerfonds" zur Förderung entsprechender Initiativen und Städtepartnerschaften soll eingerichtet werden.

Etwas konkreter wird es bei der Verteidigung. So wollen Paris und Berlin gemeinsame Regeln für Rüstungsexporte entwickeln - während Deutschland kürzlich etwa einen Exportstopp an Saudi-Arabien verhängt hat, liefert Frankreich weiter Waffen an Riad. Zudem versichern sich die Hauptstädte Beistand "im Fall eines bewaffneten Angriffs" auf eines der beiden Länder, auch mit militärischen Mitteln.

Sorgen außerhalb der Eurozone

Mehr Möglichkeiten soll es außerdem für Grenzregionen geben. Diese sollen ermächtigt werden, enger zusammenzuarbeiten - etwa bei der Gesundheitsversorgung oder im Bereich der Elektromobilität. In Frankreich schiebt der Zentralismus dem bisher häufig einen Riegel vor. Zweisprachigkeit soll ebenfalls gefördert werden.

Von rechtspopulistischen Parteien kamen prompt Einwände. In Frankreich warnte Marine Le Pen vor einer deutschen "Vormundschaft" über das Elsass und warf Macron "Verrat" an französischen Interessen vor. In Deutschland wiederum äußerte die AfD die Befürchtung, dass es Frankreich auf deutsches Geld abgesehen haben.

Doch auch abseits innenpolitisch motivierter Einwürfe löst die deutsch-französische Deklaration nicht nur Begeisterung aus. In anderen EU-Staaten äußern populistische Gruppierungen ebenfalls ihre Kritik an der "Dominanz der Deutschen". Und Länder, die noch nicht Mitglied der Währungsgemeinschaft sind, fürchten, an den Rand gedrängt zu werden, wenn sich die Eurozone vertieft.

Sie könnten es aber auch anders betrachten. Denn Merkel und Macron wollen eben ein symbolisches Zeichen der Einigkeit setzen. Diese könnte die EU inmitten all der Debatten rund um den EU-Austritt Großbritanniens, außenpolitische Herausforderungen, Konflikte und Krisen, von denen die Union nicht verschont wird, durchaus brauchen.

Das Ambiente für den neuen Vertrag "über die deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration" ist entsprechend festlich. Unterzeichnet wird der Text im Krönungssaal des Aachener Rathauses, wo in der frühen Neuzeit die Könige ihre Krönungsbankette zelebrierten.