London/Brüssel. Der Wunsch klingt schon etwas verzweifelt. "Mir liegt sehr daran, dass Großbritannien und wir in einem guten Prozess scheiden", erklärte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in Aachen, wo sie mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zusammentraf. In London aber wird das Brexit-Chaos nicht unbedingt geringer. Trotz aller Appelle von EU-Politikern, die britische Regierung solle Klarheit über ihr weiteres Vorgehen schaffen, scheint Premierministerin Theresa May auf Zeit zu spielen. Auch ihre Rede vor dem Parlament am Montag hat nach Einschätzung der EU-Kommission keine neuen Erkenntnisse gebracht. Und da es nichts Neues aus London gebe, gebe es derzeit auch nichts Neues aus Brüssel, befand ein Sprecher der Behörde.

Nachverhandlungen über das vom britischen Unterhaus in der Vorwoche zurückgewiesene Austrittsabkommen wurden erneut abgelehnt. Damit bleibt auch der Backstop umstritten, der Auffangmechanismus, der eine Grenze mit Kontrollen zwischen Irland und der britschen Provinz Nordirland vermeiden helfen soll. Diese würde wohl Tatsache werden, wenn Großbritannien ohne jegliche Regelung die Gemeinschaft verlässt. Das räumte ein Kommissionssprecher am Dienstag offen ein.





Dennoch wollen alle Seiten eine Wiedereinführung von Grenzkontrollen quer durch die irische Insel verhindern. Dass die verbleibenden EU-Staaten sich dabei auf die Seite der Republik Irland stellen, machte etwa der belgische Außenminister Didier Reynders deutlich. "Wir sind im Moment alle Iren", erklärte er. Zuvor hatte sein polnischer Kollege Jacek Czaputowicz in einem Zeitungsinterview die Möglichkeit angesprochen, den Backstop auf fünf Jahre zu befristen - wofür er zwar in Großbritannien Aufmerksamkeit erhielt, aber in EU-Kreisen auf wenig Verständnis stieß. Denn die EU ist darauf bedacht, ihre Einheit in den Brexit-Verhandlungen zu wahren, und warnt Mitgliedstaaten vor Parallelgesprächen. Eine mögliche Verlängerung der Verhandlungszeit müsste sowieso einstimmig gewährt werden, und auch eine künftige Vereinbarung über die Handelsbeziehungen der beiden Seiten müssen alle Länder gutheißen.

In London erhöht in der Zwischenzeit die Opposition den Druck auf May weiter. Labour-Vorsitzender Jeremy Corbyn forderte am Dienstag, die Federführung für die Verhandlungen über die Trennung der Insel vom Kontinent der Regierung zu entziehen und dem Parlament zu übertragen. Gleichzeitig wies er den Weg zu einem neuen Referendum über den Verbleib in der EU. Nach Angaben der Labour-Partei sollten Optionen wie die permanente Mitgliedschaft in der europäischen Zollunion und eine Volksabstimmung über den Brexit-Vertrag erörtert werden. Beides hatte May in der Vergangenheit allerdings mehrfach ausgeschlossen.

Arbeitslosigkeit gesunken

Doch trotz der Zuspitzung in dem Streit gibt es zumindest vom britischen Arbeitsmarkt positive Nachrichten. Die Arbeitslosenquote fiel in den drei Monaten bis November von 4,1 auf 4,0 Prozent, wie das Statistikamt ONS in London mitteilte. Damit wurde ein 43-jähriger Tiefstand festgestellt. Niedriger lag die Quote zuletzt im Jahr 1975. Analysten hatten mit einer konstanten Quote gerechnet.

Die robuste Lage am Arbeitsmarkt lässt auch die Einkommen weiter steigen. Ohne Bonuszahlungen legten die Löhne in den drei Monaten bis November um 3,3 Prozent zum Vorjahresabschnitt zu, mit Bonuszahlungen betrug der Zuwachs 3,4 Prozent. Höher waren beide Werte zuletzt 2008 gelegen. Auch real, also unter Berücksichtigung der Inflation, blieb den Arbeitnehmern etwas mehr in der Tasche.