Ein deutscher Pass als Sicherheit

London. (afp) Mit einer weißen Lockenperücke auf dem Kopf steht Simon Wallfisch mit seinem Cello vor dem Parlament in London und schmettert Beethovens "Ode an die Freude" - die Europahymne. Seit eineinhalb Jahren trifft sich der Opernsänger einmal im Monat mit Gleichgesinnten, um gegen den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zu protestieren.

"Musiker brauchen Reisefreiheit", ist auf einem Schild der EU-Anhänger zu lesen. Wallfisch wird allerdings auch nach dem Brexit problemlos in Europa reisen können: Er hat sich nämlich einen deutschen Pass besorgt - obwohl die Nazis drei seiner jüdischen Urgroßeltern umgebracht haben.





"Ich musste die große Tragödie meiner Familie nutzen, um die familiäre Zukunft zu sichern", erzählt der 36-jährige Vater von zwei Kindern. Nach dem deutschen Grundgesetz können im Ausland lebende Opfer der NS-Diktatur und ihre Nachfahren die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen.

2015 nutzten gerade einmal 43 Briten dieses Recht. Nach dem Brexit-Votum im Sommer des darauffolgenden Jahres stieg die Zahl auf 684, im Folgejahr waren es schon 1667 Anträge und in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres 1229.

Bis zu Beginn des Zweiten Weltkrieges flohen an die 70.000 Juden vor den Nazis nach Großbritannien. Immer mehr ihrer Kinder und Enkel nehmen nun wieder die Staatsangehörigkeit an, die ihren Vorfahren vor Jahrzehnten entzogen worden war.

Musiker Wallfisch ist dieser Schritt nicht leicht gefallen. "Ich fühle mich, als würde ich meine Urgroßeltern verraten", sagt er. "Andererseits ist da auch ein Gefühl des Triumphes: Dass ich Deutscher werde und dadurch Europäer bleibe, ist auch ein Sieg über die Nazis."

Europäer bleiben

Auch Amelia Hill, Reporterin bei der Tageszeitung "The Guardian", hat inzwischen zwei Staatsangehörigkeiten. Die Entscheidung für das Ansuchen um den deutschen Pass sei gefallen, als sie vor dem Fernseher "sprachlos" den Ausgang des Brexit-Referendums verfolgt habe, berichtet sie.

Doch als dem Antrag stattgegeben wurde und Hill mit Mann und Kindern die Dokumente abholen sollte, überfielen sie Zweifel, ob sie wirklich Deutsche werden wollte. Dann aber dachte sie an ihre Kinder, die Europäer bleiben sollten.

Nick Ross, früherer Fernsehmoderator, hat schon vor der Entscheidung für den EU-Austritt die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen - als Zeichen der Anerkennung für das Bemühen Deutschlands, die eigene Vergangenheit aufzuarbeiten. In das Geburtsland seines Vaters will er trotzdem nicht auswandern. "Ich bin ein sehr patriotischer Brite", erklärt Ross. Er ist gegen die Trennung der Insel vom Kontinent. Doch auch nach dem Austritt aus der EU bleibe Großbritannien ein liberales Land. "Und ich werde alles dafür tun, damit das so bleibt."