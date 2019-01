IRA: "Militärisch völlig unfähig"

Anthony McIntyre, geboren 1957, ist ein ehemaliger Kämpfer der Provisional Irish Republican Army, Schriftsteller und Historiker. Wegen Mordes verbrachte er 18 Jahre im Gefängnis, nach seiner Freilassung 1996 machte McIntyre einen Doktor in Geschichte. Nach dem Karfreitagsabkommen von 1998 kehrte er den Republikanern den Rücken. Als Journalist schreibt der Nordire unter anderem für den "Guardian" und seinen eigenen Blog www.thepensivequill.com © privat Anthony McIntyre, geboren 1957, ist ein ehemaliger Kämpfer der Provisional Irish Republican Army, Schriftsteller und Historiker. Wegen Mordes verbrachte er 18 Jahre im Gefängnis, nach seiner Freilassung 1996 machte McIntyre einen Doktor in Geschichte. Nach dem Karfreitagsabkommen von 1998 kehrte er den Republikanern den Rücken. Als Journalist schreibt der Nordire unter anderem für den "Guardian" und seinen eigenen Blog www.thepensivequill.com © privat



Belfast/Dublin. Ein Geist geht um in Europa. Kommt es zu einem chaotischen Brexit, so die Sorge, dann könnte der Konflikt in Nordirland wieder aufflammen. Eine harte Grenze zwischen dem EU-Land Irland und der britischen Provinz im Norden weckt Erinnerungen an alte Zeiten. Rund 3500 Menschenleben forderte der blutige Bürgerkrieg zwischen britischen Protestanten (Unionisten) und irisch-nationalistischen Katholiken (Republikaner), zwischen 1969 und 1998. Erst mit dem Karfreitagsabkommen von 1998 zwischen Irland, Nordirland und Großbritannien fand die Gewalt ein Ende. Seither teilen sich Katholiken (Sinn Féin) und Protestanten (DUP) die Macht im nordirischen Parlament.

Nach dem Karfreitagsabkommen gaben die IRA und unionistische Paramilitärs zwar nach und nach die Waffen ab, doch Splittergruppen existieren bis heute. Erst am Wochenende verübte die "New IRA" einen Autobombenanschlag im nordirischen Derry.





Der Konflikt prägt das Land bis heute. Zwar gibt es mittlerweile auch so etwas wie eine nordirische Identität, doch die Bevölkerung ist großteils gespalten zwischen (irischen) Katholiken und Protestanten, die sich häufig als Briten sehen. Rund 90 Prozent der Kinder besuchen nach Konfessionen getrennte Schulen; die Hauptstadt Belfast ist durchzogen von sogenannten "Peace Walls", die katholische von protestantischen Vierteln trennen. Die "Wiener Zeitung" sprach mit dem ehemaligen IRA-Mann Anthony McIntyre über die Gefahr eines neuen Konflikts, die aktiven IRA-Splittergruppen und die Möglichkeit eines wiedervereinigten Irlands.



Veraltetes Hinweisschild nahe dem irischen Dundalk. Irlands Premier schließt künftig militärisch gesicherte Grenze nicht aus. © AFP Veraltetes Hinweisschild nahe dem irischen Dundalk. Irlands Premier schließt künftig militärisch gesicherte Grenze nicht aus. © AFP



"Wiener Zeitung": In Europa herrscht Angst vor einem Wiederaufflammen des Konflikts in Nordirland bei einem No-Deal-Brexit und der Rückkehr einer Grenze zum EU-Land Irland. Ist die Sorge berechtigt?

Anthony McIntyre: Die Spannungen werden steigen - zwischen der irischen Regierung und der britischen. Das wird aber nicht zu neuen Gewaltkampagnen führen. Jene, die Interesse daran haben oder sich davon angesprochen fühlen, sind militärisch völlig unfähig, das haben sie eben in Derry wieder unter Beweis gestellt. Es gibt sehr wenige Sympathisanten für solche Aktionen und auch die Mittel dieser Leute sind äußerst begrenzt. Viele irische Republikaner heißen den Brexit willkommen. Sie glauben an ein anti-imperialistisches Narrativ und sehen den EU-Austritt als Durchsetzung der britischen nationalen Unabhängigkeit gegen eine super-imperialistische Institution. Das ist ein Dilemma, ein Widerspruch, denn den englischen Nationalismus können sie eigentlich nicht unterstützen.