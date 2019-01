Brexit-Minister: Ungeordneter Ausstieg nicht vom Tisch

Stephen Barclay, der britische Brexit-Minister. © APAweb/Reuters, Toby Melville Stephen Barclay, der britische Brexit-Minister. © APAweb/Reuters, Toby Melville



Gerlingen. Der britische Brexit-Minister Stephen Barclay schließt einen ungeordneten Ausstieg nicht aus. Sein Land werde am 29. März ohne Abkommen aus der EU ausscheiden, "außer wir können uns auf etwas einigen", sagte er der BBC am Mittwoch. "An der Dynamik hat sich gestern Abend nichts verändert." Das britische Parlament hatte am Dienstagabend für Änderungen an dem Brexit-Abkommen mit der EU gestimmt.

Zugleich sprach sich das Unterhaus gegen einen ungeregelten EU-Ausstieg aus. Das Parlament habe Premierministerin Theresa May mit dem "klaren Mandat" für Nachverhandlungen mit der EU ausgestattet, so Barclay dazu. Die Regierung lote aus, welche Alternativen es zur derzeitigen Auffanglösung für die Grenzfrage zwischen Nordirland und Irland gebe, berichtete er. Die EU lehnt jedoch Nachverhandlungen ab.

Corbyn: Wille des Parlaments muss respektiert werden

Die britische Opposition pocht unterdessen darauf, dass Großbritannien nur mit einem Brexit-Abkommen aus der EU ausscheidet. Labour-Chef Jeremy Corbyn werde bei einem Treffen mit Premierministerin Theresa May darauf bestehen, "dass der Wille des Parlaments respektiert wird und dass ein No-Deal jetzt vom Tisch ist", sagt ein Vertreter der Opposition. Nach Angaben von Brexit-Minister Stephen Barclay soll das Treffen im Laufe des Tages stattfinden.

Das Szenario eines ungeordneten Brexits ist jedoch auch nach Einschätzung des britischen Unternehmerverbands CBI nicht vom Tisch. Sie glaube nicht, dass es nach der Parlamentsabstimmung auch nur ein einziges Unternehmen gebe, das seine Planungen für einen No-Deal stoppe, sagt Verbandschefin Carolyn Fairbairn im BBC-Radio. "Und ich befürchte, dass sie sie vielleicht sogar beschleunigen."

Bosch appelliert

Der Technologiekonzern Bosch appelliert an Regierung und Parteien in London, eine konstruktive Lösung zu finden. "Ein ungeordneter Brexit hätte schwerwiegende Folgen für das Land und die Wettbewerbsfähigkeit. Wir bereiten uns auch auf das Worst-Case-Szenario vor", sagt Bosch-Finanzchef Stefan Asenkerschbaumer in Stuttgart. Allein höhere Zölle bedeuteten einen zweistelligen mittleren Millionen-Euro-Betrag Belastung. Hinzu kommen höhere Kosten für Logistik und Finanztransaktionen. Bosch produziert und forscht in Großbritannien seit 120 Jahren.