Die Geister, die sie rief

London/Brüssel. Nach den Abstimmungen im Londoner Parlament ist zwar einigermaßen klar, was die Abgeordneten wollen: Nachverhandlungen mit der EU über die Nordirlandfrage und keinen ungeregelten Brexit. Das Problem: Die Europäische Union wehrt sich dagegen, den Deal mit den Briten wieder aufzuschnüren. Vor allem beim Backstop, der eine harte Grenze auf der irischen Insel verhindern würde, wird es keine Änderungen geben, hieß es auch am Mittwoch wieder aus Brüssel. Ähnlich sieht es beim zweiten in Westminster gefundenen Konsens aus: Wenn keine Lösung gefunden wird, verlassen die Briten die EU am 29. März ohne Abkommen, ob sie das wollen oder nicht. Die Abgeordneten haben ihre Rechnung ohne ihre europäischen Partner gemacht.

In Brüssel herrschte am Mittwoch Verwirrung. "Es war ja klar, dass das so nicht geht", sagt ein mit der Angelegenheit vertrauter Diplomat im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". "Wir werden die Iren nicht unter den Bus werfen, um die Tories zu einen." Einigkeit gibt es bei den Briten lediglich über Wünsche, die ihnen die EU nicht erfüllen will - das sei "fast schon bösartig": "Sie wissen, was für uns ein Riesenproblem ist. Genau dort versuchen sie jetzt, uns unter Druck zu setzen."

Zwar sei das alles ärgerlich, das Verhalten Londons unreif. Doch führe es zu einer wichtigen Debatte: "Müssen wir auch unreif sein?" Gemeint ist die Frage, ob es vielleicht doch vernünftiger und besser für alle Beteiligten wäre, den Backstop zeitlich zu begrenzen - etwa bis 2025, einen Zeitpunkt also, an dem es ohnehin längst ein dauerhaftes Abkommen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich geben sollte. "Oder riskieren wir, dass wir schon am 30. März eine harte Grenze in Irland haben?"

Eine harte Grenze würde

alte Wunden aufreißen

Für Dublin sind die Entwicklungen besorgniserregend. Eine harte Grenze auf der Insel mit Waren- und Personenkontrollen wäre nicht nur eine wirtschaftliche Katastrophe. Rund 30.000 Menschen pendeln jeden Tag zwischen dem EU-Land und der britischen Provinz Nordirland, Waren und Güter passieren zollfrei. Zudem handelt es sich um eine historisch sensible Grenze. Während des Nordirlandkonflikts war sie durch Wachtürme und schwer bewaffnete Soldaten gesichert. Gerade einmal zwanzig Jahre ist es her, dass der blutige Bürgerkrieg in Nordirland mit dem Karfreitagsabkommen ein Ende fand. Eine harte Grenze könnte die alten Wunden wieder aufreißen. Sie würde die (irischen) Katholiken im Norden, die mehrheitlich gegen den Brexit waren, weiter von der Republik im Süden entfernen. Nordirland droht, zum Waisenkind zu werden.