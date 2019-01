Mazedonien drängt auf Start von EU-Gesprächen

Besuch unter freudigen Umständen: Premier Zaev (r.) bei Kanzler Kurz. © apa Besuch unter freudigen Umständen: Premier Zaev (r.) bei Kanzler Kurz. © apa



Wien/Skopje/Athen. (czar) "In diesen Tagen" sei das Treffen mit dem Amtskollegen "besonders schön". Freundliche Worte gehören zwar zu so gut wie jedem öffentlichen Auftritt von Regierungschefs. Doch wollte Bundeskanzler Sebastian Kurz die freudigen Umstände der Zusammenkunft mit dem mazedonischen Ministerpräsidenten Zoran Zaev am Mittwoch in Wien noch betont wissen.

Denn erst in der Vorwoche rückte dessen Land seinem Ziel ein Stück näher, Mitglied der Europäischen Union und des Militärbündnisses Nato zu werden. Das griechische Parlament hatte nämlich einem Abkommen zugestimmt, mit dem der jahrzehntelange Streit zwischen Athen und Skopje um den Namen Mazedonien beendet werden soll. Künftig heißt der südosteuropäische Staat Republik Nordmazedonien. Das Abgeordnetenhaus in Skopje hat entsprechende Verfassungsänderungen ebenfalls gebilligt. Athen wiederum könnte schon in der kommenden Woche das Nato-Protokoll zum Beitritt des Nachbarn ratifizieren. Daher hofft Zaev, dass sein Land Ende des nächsten Jahres bereits 30. Mitglied der Militärallianz sein wird.





Auf die Aufnahme in die EU muss das künftige Nordmazedonien freilich noch länger warten. Schon vor dreizehn Jahren hat das Land mit seinen rund zwei Millionen Einwohnern den Status eines EU-Beitrittswerbers erhalten - Jahre vor Montenegro und Serbien. Doch mit Podgorica und Belgrad führt Brüssel mittlerweile Verhandlungen und mit Skopje noch immer nicht.

Das hat nicht nur damit zu tun, dass Mazedonien in den vergangenen Jahren die Blockade von Reformen durch ein nationalkonservatives Kabinett und eine schwere Verfassungskrise überwinden musste, was erst mit dem Wechsel der Regierung gelang, die jetzt Zaevs Sozialdemokraten gemeinsam mit albanischen Parteien bilden. Es gibt auch weitere Hürden: etwa die Skepsis in zahlreichen - vor allem west- und nordeuropäischen - Mitgliedstaaten gegenüber einer möglichen Erweiterung der Union. So sträubten sich Frankreich und die Niederlande bisher gegen eine Vergrößerung der Gemeinschaft.

Mit der Lösung des Namensstreits könnte aber der Druck auf die Länder wachsen, den Vorschlägen der EU-Kommission zu folgen. Diese hat den Start von Beitrittsgesprächen mit Mazedonien schon mehrmals empfohlen. Beim EU-Gipfeltreffen im Juni könnte ein entsprechender Beschluss besiegelt werden. Dabei könnte ein Datum für den Verhandlungsbeginn mit Skopje, aber auch mit Tirana fixiert werden. Denn Albanien drängt ebenfalls darauf.

Platz für Neue nach Brexit?

Seinem mazedonischen Amtskollegen jedenfalls versicherte Kurz die Unterstützung Österreichs. "Wir wollen, dass diese Region Teil der EU wird", sagte der Bundeskanzler.

Wie groß die Motivation Mazedoniens dafür ist, unterstrich wiederum Zaev. Immerhin lasse das Land in seiner Verfassung seinen Namen ändern, um eine Hürde auf seinem Weg in die EU zu nehmen. Die Mazedonier würden mehr an die Union glauben als so mancher EU-Bürger, befand Zaev. Von EU-Skepsis, wie sie aus vielen aktuellen Debatten, nicht zuletzt rund um den Brexit, herauszuhören ist, hielten sie hingegen wenig. "Wenn Großbritannien aus der EU austritt, macht es vielleicht Platz für uns", kommentierte Zaev.