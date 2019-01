"Großbritannien badet gerne lauwarm in Nostalgie"

Denis MacShane war von 2002 bis 2005 Europa-Minister unter Labour-Premier Tony Blair. Zuvor war er BBC-Journalist. Sein Buch "Brexit, No Exit: Why (in the end) Britain Won’t Leave Europe" erschien 2017. McShane ist der Sohn einer irischen Mutter und eines polnischen Vaters, der als Soldat im Zweiten Weltkrieg ins Exil nach Großbritannien ging.

© afp/Court

