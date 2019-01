Druck auf Huawei nimmt nun auch in Europa zu

Brüssel. Der weltgrößte Netzwerkausrüster Huawei aus China sorgt spätestens seit der Festnahme seiner Finanzchefin in Kanada und der Anklage in den USA für erhöhte Wachsamkeit. Mittlerweile schwenkt Europa auf den abwehrenden Kurs der USA ein. Insidern zufolge erwägt die EU-Kommission, eine Untersuchung zum Ausschluss von chinesischen Firmen beim Aufbau des Mobilfunkstandards 5G einzuleiten.

Sache der Mitgliedsstaaten

Die Überlegungen seien noch in einem sehr frühen Stadium, die Umsetzung könnte sich als kompliziert erweisen, sagten vier EU-Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Letztlich ist es allerdings Sache der Mitgliedsstaaten, konkrete Schritte gegen Huawei einzuleiten, da die EU in diesen Fragen keine Durchsetzungs- oder Gesetzgebungskraft besitzt. Allerdings gehen die EU-Vertreter davon aus, dass allein eine Prüfung auf EU-Ebene schon dazu führt, dass Telekomfirmen einen Bogen um den Konzern machen.





So kündigte die britische BT an, Huawei-Technologie aus bereits existierenden 3G- wie auch 4G-Netzen der Tochter EE zu entfernen und bei 5G nahezu komplett auf Huawei zu verzichten. Bei 5G will dies auch der französische Telekomkonzern Orange tun. Polen wie auch Norwegen erwägen, die Chinesen vom Aufbau der 5G-Infrastruktur auszuschließen. In Tschechien wird Huawei wegen Sicherheitsbedenken keine Rolle mehr bei der Entwicklung einer Steuerplattform spielen.

In Deutschland arbeiten alle drei Netzbetreiber mit Huawei zusammen. Der größte Anbieter, Deutsche Telekom, präsentierte Vorschläge, um die Sicherheit der Netze in der Bundesrepublik zu verbessern. So sollen alle kritischen Infrastrukturelemente vor deren Markteinführung zertifiziert werden - auf Basis von Tests durch unabhängige Prüflabore unter staatlicher Aufsicht. Zudem sollen sogenannte Quellcodes von Huawei hinterlegt werden, damit Betreiber Schwachstellen beseitigen können. Als möglichen Partner nannte der Konzern das deutsche Bundesamt für IT-Sicherheit, das dazu zunächst keine Stellung nehmen wollte.

Die Politik in Berlin bremst derweil: Wir sind noch nicht fertig mit der Diskussion", sagte ein deutscher Regierungsvertreter."

Die wichtigsten Alternativen zu Huawei sind die beiden Konzerne Ericsson und Nokia aus Europa und in Teilen auch Cisco, Intel und Qualcomm aus den USA. "Schließt man das chinesische Unternehmen aus, sinkt die Zahl der Anbieter, was in der Regel auch die Preise in die Höhe treibt. Deswegen möchten viele Netzbetreiber ungern auf Huawei verzichten", sagt 5G-Experte Hans Schotten von der Technischen Universität Kaiserslautern.

Zudem gilt es als unsicher, ob die Ausbauziele für das Mobilfunknetz auch ohne Huawei gestemmt werden können. Huawei gilt als Konzern, der viel Geld in Forschung und Entwicklung gesteckt hat und auch neuen Trends wie Künstlicher Intelligenz, Cloud-Computing und Chipentwicklung von Beginn an Aufmerksamkeit schenkte. Entsprechend viele Patente halten die Chinesen.

Westliche Geheimdienste unter US-Federführung werfen Huawei und dem Anbieter ZTE vor, Verbindungen zur Regierung in Peking zu pflegen. Sie haben den Verdacht, deren Ausrüstung oder Handys könnten Spionen dazu dienen, an Staats- oder Firmengeheimnisse zu gelangen. Skeptiker ließ ein unlängst in Kraft getretenes Gesetz in China aufhorchen, wonach jede heimische Firma der Regierung zur Seite stehen muss, sollte dies gewünscht sein. Für Vorbehalte sorgt auch die unbekannte Eignerstruktur bei Huawei. Der Konzern ist nicht börsennotiert und muss daher wenig Einblick in sein Geschäft geben.

"Erheblicher Eingriff"

Beweise für die Vorwürfe gibt es bisher allerdings nicht. Huawei weist die Kritik zurück. "Solange es keine harten Fakten gegen Huawei gibt, wäre es ein erheblicher Eingriff in das Recht der Netzbetreiber, Zulieferer frei zu wählen, wenn Partner schon allein wegen einer möglichen Gefährdung und aus vorauseilendem Gehorsam gegenüber der US-Administration ausgeschlossen werden", sagte Torsten Gerpott von der Universität Duisburg-Essen.