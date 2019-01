Italien will NGO-Schiffe verbannen

Catania. "Der Leidensweg unserer Gäste ist zu Ende. Wir wünschen ihnen das Beste. Wir hoffen, dass sie Europa aufnimmt und ihnen erlaubt, so zu leben, wie sie es verdienen", twitterte die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch. Nachdem es 47 Bootsflüchtlinge im Mittelmeer gerettet hatte, war deren Schiff "Sea-Watch 3" zwei Wochen im Mittelmeer unterwegs, um einen Hafen zu finden. Nun erlaubt die italienische Regierung die Einfahrt in Catania. Unter dem Applaus der Schiffscrew gingen die Migranten am Donnerstag an Land, wo sie von Mitarbeitern des Roten Kreuzes versorgt wurden.

Italien hatte darauf beharrt, dass die Migranten in der EU verteilt werden. Erst nachdem klar war, dass sich neben Italien auch sechs weitere europäische Staaten - Deutschland, Malta, Frankreich, Portugal, Rumänien und Luxemburg - an der Aufnahme beteiligen, wurde dem Schiff erlaubt, an Land zu gehen. Mittlerweile zeigte sich auch Litauen bereit, fünf Migranten aufzunehmen.





Für die Crew von "Sea-Watch 3" ist die Angelegenheit damit aber noch lange nicht ausgestanden. Innenminister Matteo Salvini kündigte Ermittlungen gegen die deutsche NGO an. Und der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli, der für die italienischen Häfen zuständig ist, kündigte einen "Bann" für NGO-Schiffe aus Gründen der öffentlichen Sicherheit an. Sea-Watch habe das internationale Seerecht nicht respektiert, kritisierte der Spitzenpolitiker der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung in einem Radio-Interview. "Ist es normal, dass ein NGO-Schiff frei vor Libyen verkehrt und allein entscheidet, wohin die Migranten gebracht werden sollen?", so Toninelli. Die Crew der "Sea-Watch 3" hätte die Migranten nach Tunesien und nicht nach Sizilien führen sollen, sagte der Minister.

Generell ist innerhalb der EU im Streit über Anti-Schleppereinsatz im Mittelmeer keine Lösung in Sicht. Die Verteidigungsminister der EU-Staaten sprachen sich am Donnerstag in Bukarest zwar erneut grundsätzlich dafür aus, die Operation "Sophia" fortzusetzen. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini konnte bei einer anschließenden Pressekonferenz aber noch immer keine Lösung für die Frage der Verteilung der während des Einsatzes geretteten Migranten verkünden.

Keine Schiffe aus Deutschland

Verschärft wurde der Streit durch die deutsche Ankündigung, vorerst kein Schiff mehr für den Einsatz vor der libyschen Küste zur Verfügung zu stellen. Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen begründete dies mit der italienischen Einsatzführung, die die deutsche Marine in den vergangenen Monaten nicht mehr in die Nähe von Flüchtlingsrouten geschickt hatte - offensichtlich, um auszuschließen, dass Migranten gerettet werden, die dann nach Italien gebracht würden.

Die römische Staatsanwaltschaft hat bereits eine Untersuchung im Zusammenhang mit einem Schiffsunglück im Mittelmeer am 19. Jänner aufgenommen, bei dem 117 Menschen ums Leben gekommen sein sollen. Untersucht wird laut italienischen Medien der Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung. Die italienische Küstenwache soll befragt werden.